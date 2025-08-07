Ëâ²¦¤Î¿¿¤Î»Ñ¤È¤Ï――¡£¡Ö²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¡×Âè59ÏÃ¡Ö¼ù¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï8·î7Æü¡¢¸¶ºî¡¦ËÒ¾´µ×»á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦ÀýÄÚ´´»á¤Ë¤è¤ë¡Ö²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¡×Âè59ÏÃ¡Ö¼ù¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢ÌÇ¤Ó¤æ¤¯À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÆÃ°Û¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥¹¤¬¡Ò²öÅ·¤Î½ñ¡Ó¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ËÄ©¤à¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£Âè59ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Þ¥ó¤ÎÌô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¤¥µ¤ÎÀÖÏ¹ÉÂ¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Þ¥ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¹¤Ë¼«Ê¬¤¬Ëâ²¦¾ë¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡Ëâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿¡Ä À¤³¦¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¡£ ¤Ç¤â¡Ä ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä Í¦¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥¹¤Ï¡¢µÞ¤®¤¿¤¤¡£ Êª¸ì¤Ï²ö¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ê¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤«¤é Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¤ÓÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ ¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¦¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥¹¤ÎºÆËÁ¸±¤Ï¡¢ ¡Ö»þ´Ö¤¬°ìÈÖ ÂçÀÚ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ »þÃ»¡ª¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ËÁ¸±¹¶Î¬¡ª ÁÎÎ·¤òÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ï¶¯°ú¤Ë¡ª ¿·¼ê¤Îº¾µ½¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¡¢´í¸±ÅÙ£Óµé¤ÎËâÊª¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡£ Í¦¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥¹¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¤ò²áµî¤«¤é¼è¤êÌá¤¹ Ä¶¹âÂ®ºÆËÁ¸±¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª
