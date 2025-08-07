『宇宙兄弟』から学ぶ　シリーズ累計10万部突破のビジネス書2冊同時発売

『宇宙兄弟「制約主導」のチームワークで、仕事が面白くなる！ チームの話』『宇宙兄弟「心理的柔軟性」リーダーシップで、チームが変わる！ リーダーの話』（Gakken）が8月7日に発売された。

【写真】『宇宙兄弟』から学ぶビジネス書を試し読み

漫画雑誌『モーニング』（講談社）で連載中の『宇宙兄弟』。宇宙飛行士になるという夢を追い続ける兄・六太（ムッタ）と、ひと足早く月面に降り立った弟・日々人（ヒビト）を中心とした壮大な物語もクライマックスを迎え、ますますの盛り上りをみせている。

本書は『宇宙兄弟』の名ゼリフや名シーンを紹介しながら「制約主導アプローチ」に基づくチームづくりの新常識と、「心理的柔軟性」を重視した次世代リーダーシップについて解説したビジネス向け書籍となっている。

※本書は、小社で刊行された『宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話』（2019年7月）、『宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。』（2018年3月）を加筆、再編集したもの

■著者プロフィール長尾彰（ながお・あきら）組織開発ファシリテーター。株式会社ナガオ考務店代表取締役。日本福祉大学卒業後、東京学芸大学にて野外教育学を研究。冒険教育研修会社、玩具メーカー、人事コンサルティング会社を経て独立。企業、団体、教育、スポーツの現場など、約30年にわたって3,000回を超えるチームビルディングを実施。現在は複数の法人で「エア社員」の肩書のもと、事業開発やサービス開発、社内外との横断プロジェクトを通じた組織づくりをファシリテーションする。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）