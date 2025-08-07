¡Ö¤¹¤·¼ò¾ì¤µ¤·¤¹¡×¤¬¿À¸Í¡¦»°µÜ¤Ë½é¿Ê½Ð¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ªìÔÂô¼÷»ÊÅ¹¡¢8·î8Æü¥ª¡¼¥×¥ó
¿Íµ¤¼÷»ÊÅ¹¡Ö¤¹¤·¼ò¾ì¤µ¤·¤¹¡×¤¬8·î8Æü¡¢¿À¸Í¡¦»°µÜ¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô»°µÜ³¹¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¤µ¤ó¤Á¤«Ì£¤Î¤Î¤ì¤ó³¹¡×¡£¹ñ»ºµí¤ÎßÕ¤ê¤ÇÀ¸¥¦¥Ë¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¤¦¤Ë¤¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥Ó¤òìÔÂô¤Ë7É¤¤ÈÀ¸Íñ¤ò¾è¤»¤¿¤³¤Ö¤·Âç¤Î¡Ö¥¨¥Ó7¡Ê¥»¥Ö¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡ÄÌ£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëà±Ç¤¨·Ï¼÷»Êá¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª¡Ö¤¹¤·¼ò¾ì¤µ¤·¤¹¡×¤ÎìÔÂô¼÷»Ê
¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬°®¤ë¼÷»Ê¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤¹¤·¼ò¾ì¤µ¤·¤¹¡×¡£¼÷»Ê¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¼ò¾ì¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¹ÔÎóÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âçºå¤Ë7Å¹ÊÞ¡¢Ê¼¸Ë¤Ë2Å¹ÊÞ¡¢µþÅÔ¤Ë1Å¹ÊÞ¡¢¶å½£¤Ë4Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£º£²ó¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Á¤«Å¹¡×¤Ï70ÀÊ¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇºÇÂç¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¡¹
¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤Å¹¤Ë¤Ï¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ã¥ê¤Ë¤¦¤Ê¤®¥«¥Ä¤ò¶´¤ß¡¢Àù¤ê¶Ì»Ò¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¡Ö¤¦¤Ê¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â½½Ê¬¤È¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ÀÖ¥¨¥Ó¤òìÔÂô¤Ë7É¤¤ÈÀ¸Íñ¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¥¨¥Ó7¡×¤Ï¡¢¥¨¥Ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¥Þ¥°¥í¹¥¤¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤¬¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¤È¤íÅ´²Ð´¬¤¡×¡£¸üÀÚ¤ê¤Î¥Þ¥°¥í¤¬Å´²Ð´¬¤¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÂçÃÀ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¤µ¤·¤¹ÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡ÖÈª¤Î¥¥ã¥Ó¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³ºÚ¡¦¤È¤ó¤Ö¤ê¤¬¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿¾Æ¤Êª¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Á¤«Å¹¡×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤µ¤·¤¹¤Î¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡×¡£¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë1¥«·î¤Û¤ÉÄÒ¤±¤¿¿é¥¸¥ó¤ò¡¢Îä¤ä¤·¤¢¤á¤È¥½¡¼¥À¤Ç³ä¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£¼÷»Ê¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¶¡¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤·¼ò¾ì¤µ¤·¤¹¡×¤µ¤ó¤Á¤«Å¹
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è»°µÜÄ®1-10-1¤µ¤ó¤Á¤«Ì£¤Î¤Î¤ì¤ó³¹
ÅÅÏÃ¡§078-977-8155
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸á¸å9»þ¡Ë