¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬´ËÏÂ¡¡È¾Æ³ÂÎ100%´ØÀÇ¤«¤éTSMC¤Ê¤É½ü³°¡¡³ô¹â¡¦±ßÇä¤ê
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬È¾Æ³ÂÎ100%´ØÀÇ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤äSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂæÏÑTSMC¤¬ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¢¥¸¥¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉý¹â¡¢TSMC¤¬¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡¢»þ´Ö³°¤ÇÊÆ³ô¤â¾å¾º¡£³ô¹â¤ò¼õ¤±¤ä¤ä±ßÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢À©ºÛÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤«¤é¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥Ð¥íÊÆÂçÅýÎÎ¾åµé¸ÜÌä¤ÏÂÐÃæ´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ç¼«¹ñ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Ä¾¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
