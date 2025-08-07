イスラエルやイランからの退避など海外にいる日本人がトラブルに巻き込まれる報道が増えている。このような現状に対し、外務省はどのような対策をとっているのか？ テレビ朝日政治部の飯田陸央記者に聞いた。

━━日本人が海外でトラブルに遭遇する事例が多数起きているが外務省はどのような対策を取っているのか？

「実は、2025年8月に大規模な組織改編が行われた。大規模な改編はおよそ20年ぶりで、『海外にいる日本人の安全を守ろう』という姿勢を打ち出しているようだ。これまでは『海外邦人安全課』と『法人テロ対策室』があったが、それをリニューアルして『海外邦人緊急事態課』と『海外邦人安全支援室』という2つの部署を新設した」

━━それぞれの部署の役割は？

「『緊急事態課』は大規模災害や紛争が起こった時に日本人が巻き込まれていないかを把握する部署だ。『安全支援室』は日本人が海外で逮捕・拘束された際や特殊詐欺に巻き込まれた際や小さな事故に対応する。現在、事態が複雑多様化している面もあり、新しい部署を作って強化しようと打ち出している」

━━6月にはイランとイスラエルの紛争が激化し、攻撃が始まってから1週間後に日本人の退避が行われたが、どのような手順で進んだのか？

「6月13日、突如イスラエルがイランに攻撃した。当時、イスラエルにはおよそ1000人、イランには380人日本人がいた中で、すぐにそれぞれの現地の大使館が日本人に連絡を取り始めた。攻撃が連日続いていく中で、安全確認しながら、バスの手配や陸路の安全確認を同時に行ったという」



━━大使館はどのように日本人と連絡を取ったのか？

「3カ月以上滞在する長期の滞在者の方は在留届を現地の大使館に出すようにお願いしているという。一方、旅行者には『たびレジ』というシステムに連絡先を登録するように呼び掛けている。たびレジは外務省のホームページから無料で登録ができるもので、空港に向かうバスやパスポートを発行する窓口などでもアナウンスされており、有事や災害が発生した時には登録してあるメールや電話番号に連絡が届く。有事や災害以外にもデモや、サッカーの世界大会でサポーターが暴徒化するなどのリスクがある際も事前に日本語で連絡を届けてくれる。場合によっては現地の日本人コミュニティの横のつながりに加えて、SNS における『イランに旅行している』などの発信も参考にして連絡をとったケースもあるという。加えて、旅行会社や航空会社など、有事でどうしても連絡を取らなくてはいけない際には民間企業にも協力を要請するという」

━━激しい戦いの中で連絡が取れたのか？

「実はイランからの電波妨害があり、メールが届かない事態も発生していた。そこで電話でローラー作戦、リストの一件一件をしらみつぶしに電話をかけたという。『今回の攻撃は大丈夫でしたか？』『今どこに避難していますか？』『あなたのエリアは軍事施設が近いから狙われるかもしれない』などの通知も行われたという」

━━今回のイラン・イスラエルにおいては「陸路」による退避が選択されたのはなぜか？

「これまでの退避は自衛隊機によって空港から行ってきたが、今回は両国とも空港を閉鎖しており、管制官などもおらず、飛行機が飛ばせない状況だったため、一刻を争う中で陸路を選択したという」

━━バスでの退避となったが、運行会社などはどのように選んだのか？

「現地の大使館員が日頃から向こうの政府、さらにはバス会社などの民間企業とも交流を持つことで、有事の際にも、どんな会社かよく分かっているところにすぐに話を通すことができる体制ができていたという。とはいえ、イランからアゼルバイジャンへの退避は20時間もかかり、衛生面や安全面の確保は前例がなかったという」

━━退避した後のケアも行なったのか？

「まず隣国の大使館員がホテルを手配して、一定期間はそちらに身を寄せてもらった。そこでは医師による健康状態の確認やメンタル面のケアも含めて対応されたという。日本に帰られる方には航空券の手配を手伝うなど、要望に応じてケアをしたという」

