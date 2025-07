【小林 雅一】アップルが「AIの限界」を突き付けた！…「バブル」か「未来」か、10兆円超え巨額AI投資合戦の”不安な行く末”

AIブームの復活か、それともバブル再燃か?

春先にトランプ関税等の影響で急落したNvidiaやマイクロソフトなどAI関連株が急回復し、先週いずれも最高値を更新した。メタも過去最高値に迫る勢いだ。

これらビッグテックは巨大データセンターなどAIインフラへの投資を再び加速している。メタ、アマゾン、アルファベット(グーグル)、そしてマイクロソフトの4社が今年第1四半期にAIデータセンターの建設等に投資した総額は600億〜700億ドル(10兆円以上)に達する。これは前年同期比で6割程度の増加だ。

中でもアマゾンは今年第1四半期に、AI関連を中心に設備投資額が243億ドル(3兆5000億円以上)、前年同期比で約7割増と一際力を入れている。2023年以降の生成AIブームには出遅れたが、ここにきて急速に追い上げているようだ。

アマゾンは米インディアナ州に総面積1200エーカー(486万平方メートル)の広大な敷地を取得し、ここに計30棟のAIデータセンターを建設中だ。今から数年後、これらの施設が完成して稼働を始める頃には、その総電力需要量は約2.2ギガワットに達する見通しだ。

これは一般家庭の電力需要に換算すると約100万戸分に該当するという。日本で言えば埼玉県の川口市や所沢市など、いわゆるベットタウン4つか5つ分の電力を、たった一か所のAI関連施設で使い尽くしてしまうようなイメージだ。

技術者一人あたり140億円以上の報酬を提示

これら巨大インフラの整備と並んで、ビッグテック各社は今後のAIブームを支える高度人材の確保にも余念がない。

中でも最近注目されているのがメタだ。同社は最近LLM(大規模言語モデル)など生成AIの研究開発でOpenAIやグーグルなどライバル企業に後れを取っていることから、それを挽回すべくザッカーバーグCEO自らが先頭に立ってトップ研究者の獲得に乗り出している。

https://gendai.media/articles/-/153595

ニューヨーク・タイムズやウォールストリート・ジャーナルの報道によれば、ザッカーバーグ氏はライバル企業で働く有能なAI技術者(研究者)らのリストを作成し、これらの技術者に最高1億ドル(140億円以上)の報酬を提示して引き抜きをはかっている。OpenAIだけでも、そのリストに載っている研究者は45人に上るという。

この誘いに応じ、かつてOpenAIの(スイス)チューリッヒ支社を立ち上げた3名の研究者がメタに加わることで合意した。が、彼らはいずれも「自分は(メタから)1億ドルの報酬を提示されていない」と述べているという。

この逸話に見られるように、メタの強引な人材引き抜きでは若干話に尾ひれがついているかもしれない。が、仮に技術者一人当たり本当に1億ドルを支払ったとしても、(前述の)巨大データセンターなどAIインフラの整備に必要な数十億〜数百億ドル(数千億〜数兆円)の設備投資に比べれば桁違いに小さい。その額で次世代を担う高度なAI人材を獲得できるなら安い買い物とザッカーバーグ氏は考えているのかもしれない。

ただ、逆にヘッドハントされる技術者側から見ると、必ずしも「金がすべて」というわけでもなさそうだ。実際、OpenAIのサム・アルトマンCEOは「(ザッカーバーグCEOから声をかけられた中でも)我が社のトップ研究者はその申し出を断っている」と述べている。

彼ら最高峰のAI研究者らが今、夢見ているのは「AGI(汎用人工知能)」や「ASI(人工超知能)」と呼ばれる究極の発明だが、それを実現する上でメタは必ずしも最適な企業と見られていない。

理由は、そうした超知能を開発するためのグランド・デザインを同社が描けていないからだ。ザッカーバーグ氏から目の玉が飛び出るような高給与を提示されても、OpenAIのトップ研究者らがなびくことはなかったのは、それが主な理由とされる。

推論モデルの限界を指摘したアップルの論文

では逆にメタよりも数歩先んじていると見られるOpenAIやグーグルなどは、AGIやASIなど超知能実現への道筋を描けているのか?

今年1月にOpenAIのアルトマンCEOは自らのブログで「我々(OpenAI)は今やAGIの構築方法を見出したと確信している」と述べたが、その証拠は示していない。同社に対抗して「人工超知能」一番乗りを目指すグーグル・ディープマインドやアンソロピックのリーダー達も強気な発言を繰り返す割には、具体的なエビデンスを提示するまでには至っていない。

最近では、むしろその実現可能性を疑問視する声も聞かれるようになった。中でも最も注目されたのは、先月(2025年6月)アップルのAI研究チームが発表した論文だ。

https://arxiv.org/pdf/2506.06941

「思考の幻想(Illusion of Thinking):推論モデルの長所と限界」と題された同論文では、LLMの中でも現在主流でいずれは人工超知能につながると考えられている「推論モデル(reasoning model)」の問題点や限界を指摘している。

推論モデルとは本来、深い思考力を備えている新種のLLMとされるが、OpenAIなどトップ・メーカー製の推論モデルでも、実際にやっていることはパターン認識の組み合わせに過ぎず、人間のように本当に考えることとは似て非なる物という。

それを実証すべく、この論文でアップルの研究チームは「ハノイの塔」(図1)や「川渡り問題」など有名なパズルをテスト問題にして、AIメーカー各社の推論モデルの性能を評価した。するとパズル(問題)の複雑性がある閾値を超えた段階で、これを処理する推論モデルは全く問題が解けなくなってしまうことが判明したという。

図1 ハノイの塔:左端の杭にある円盤を「小さな円盤の上に大きな円盤を乗せてはいけない」など所定のルールに従って一枚ずつ(最終的に同じ積み重ね順で)右端の杭に全部移動させるパズル

パズルが難しくなると正解率はゼロに

たとえばアンソロピックの推論モデル「Claude 3.7 Sonnet Thinking」に「ハノイの塔」を解かせようとすると、(最初に用意された)円盤の数が3枚、4枚、・・・と増えていって7枚までは順調に解くことができるが、その枚数が8枚に達すると突如正解率がほぼゼロに落ち込んでしまうという。

OpenAIの「o1」や「o3」あるいは中国DeepSeekの「R1」など他社の推論モデルにも、全く同様の現象(限界)が見られたという。

この理由について(同論文を発表した)アップルの研究チームは「トークン数など単なる計算資源の不足によるものではなく、推論モデル自体に問題の複雑さに対する根本的な限界があるのではないか」と指摘している(トークンとは生成AIへの入力プロンプトや、それが出力する回答を記述するための単語や記号、数値など)。

つまり推論モデルは、ある枚数(複雑さ)まではパターン認識の組み合わせで何とか対処できるが、それを超えると(本当に考えているわけではないので)突如、手も足も出なくなってしまう、ということらしい。

いかに複雑とは言え、所詮はパズルの問題さえ解けないようでは、より複雑で多様な現実世界の問題に推論モデルのような生成AI(LLM)が対処できるはずがない。

こうした彼らの指摘が仮に的を射ているとすれば、(本稿冒頭で紹介した)米ビッグテックによるAIデータセンターへの天文学的な巨額投資は壮大なバブルと化し、その先にあるはずの人工超知能は「見果てぬ夢」に終わるという悲惨な結末が見えてくる。

しかしアップルは最近の生成AI開発競争に(ビッグテックの中で)唯一取り残された感もあり、そんな彼らがLLMの限界を指摘することは、ちょうどイソップ寓話で狐が「高い枝の葡萄は酸っぱい」と言うのと同じ、つまり「単なる負け惜しみではないか」との声も聞かれる。

アンソロピックがアップルに即座に反論

実際、このアップル論文が発表された直後、それによって貶(けな)されたアンソロピックの研究チームがこれに反論する論文を発表している。

https://arxiv.org/pdf/2506.09250v1

「思考の幻想という幻想(The Illusion of the Illusion of the Thinking)」という、ややこしい題名の同論文では、推論モデルが「ハノイの塔」や「川渡り問題」などの複雑なパズルを解けなかった理由は「推論モデル(AI)自体の限界ではなく、その能力の評価方法に問題があったせいだ」と反論している。

それによれば、(前出の)アップル論文が指摘した「推論モデルが解けるパズル(問題)の複雑さの限界点(閾値)」はAIメーカー各社の推論モデルの出力トークン数の限界点(制限値)とぴったり一致していたという。

こうした出力トークン数の制限はアンソロピックなどAIメーカー側が便宜的に決めた限界であって、推論モデルなど生成AI(LLM)の本質的な限界ではない。

つまり推論モデルは「ハノイの塔」のように複雑なパズルを解けないのではなく、「解き方は知っているが、(出力トークン数などの制限に従って)あえて解かない」のだという。

実際、ある種のケースで推論モデルは「このパズルは解けますが、最後まで解くと答えが長くなりすぎるので、ここら辺で止めておきます」というコメントを付記していたという。

本来解けない問題をテストに使っていた

さらにアンソロピックの研究チーム(論文)は、アップルの研究チームによる評価方法に対して、より根本的な欠陥を指摘している。

それによれば、アップル論文が推論モデルの性能を評価するために採用した「川渡り問題」の一部は、実は数学的に解くことが不可能な条件設定であったという。つまりアップルの研究チームは本来解けない問題(パズル)をテストに使っていたことになる。

この問題をアンソロピックなどの推論モデルが解けなかったのは当然、あるいは「一種の正解」とも解釈することが可能で、それを「推論モデルの限界」と指摘するのは明らかな誤りであるという。

これらを指摘した後、アンソロピックの研究チームは推論モデルに対する、より適切な評価方法を提案している。

たとえば円盤の枚数が非常に多い「ハノイの塔」、つまり極めて難度の高いパズルを解かせる際には、従来のようにパズルを解く手順を逐一書き出させるよりも、むしろ「その解法を出力するプログラム・コードを生成して」と推論モデルに命令する。これならずっと少ない出力トークン数で済むからだ。

実際、この命令を出してみるとアンソロピックやOpenAIをはじめ主力メーカーの推論モデルは、いずれも正解を出力する再帰的なアルゴリズム(コード)を生成したという。つまり、これらのAIは複雑なパズルを解くための高度な論理を理解していたことになり、アップル論文が指摘していた「推論モデルには根本的な限界がある」という批判は当たらないことになる。

AIを正しく評価する事の難しさを露呈

いずれにせよ、今回のアップル論文とそれに対するアンソロピックの反論を通じて、推論モデルなど現代AIの能力を正しく評価する事の難しさや、そのための適切な評価方法の必要性が改めて認識された形だ。

それはまたビッグテックによる巨額のAIインフラ投資やその先にある人工超知能などが、本当に有意義で現実的な取り組みなのか、それとも所詮は欲と虚栄心に突き動かされたバブルや幻想に過ぎないのか――それを正確に見極めることが、アップルのAI開発チームのような専門家にさえ、かなり難しくなってきたことも示唆している。

2022年11月のChatGPTに端を発したAIブームは今、スーパー・インテリジェンスという未踏の領域を目前にして微妙な段階に達したと見ることができそうだ。

「生成AIがメディアを窒息させる日」”GoogleのAIシフト”でウェブメディア存亡の危機【衝撃的な数字も公開】