5人組ガールグループ・ILLIT(YUNAH、INJU、MOKA、WONHEE、IROHA)の新曲「Billyeoon Goyangi(Do the Dance)」が、韓国の音楽番組で2冠に輝いた。ILLITは29日に放送されたSBS『人気歌謡』で3rdミニアルバム『bomb』タイトル曲「Billyeoon Goyangi(Do the Dance)」で1位を獲得。これに先立ち27日放送のKBS2『ミュージックバンク』でカムバック後、初のトロフィーを手にしていた。

ILLITは「1位になれるようにしてくれたGLLIT(ファンネーム)に感謝します。いつも応援してくれて、愛してくれて本当にありがとうございます」とし、「これからも『Billyeoon Goyangi(Do the Dance)』に多くの関心と応援をお願いします」と伝えた。この日、ILLITは一段と余裕のあるパフォーマンスで「Billyeoon Goyangi(Do the Dance)」のレジェンドステージを更新。魔法少女の夢幻的な雰囲気を醸し出し、愛らしい表情演技で目を引いた。さらに、清らかな音色と繊細な表現力が際立つボーカルで聴衆を魅了した。「Billyeoon Goyangi(Do the Dance)」は、ダンスチャレンジも各種ショートフォームプラットフォームで注目されている。腕を伸ばして猫が伸びをする様子を表現したポイント振り付け、片足をつかんでターンする動作などがキリングパートに挙げられている。特に、猫顔のメンバーと一緒にダンスチャレンジをするウィットに富んだコンセプトのショートフォーム映像がK-POPファンに愛されている。