²Æ¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×¤¬7·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª ¥Ô¥ê¿É¡õ»ÀÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
À¤³¦140¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¡×¤«¤é¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È´Ì¡Ê50g¡Ë¤Ï2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥í¥ó¥°´Ì¡Ê95g¡Ë¤Ï2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢Äø¤è¤¤¿É¤µ¤È¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Á¥¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¡¢¸å¤ò°ú¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ËºÇÅ¬¤À¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥«¥ê¥Ö³¤¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¥¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¥é¥¤¥à¤ÈÅâ¿É»Ò¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥à¤ÏÉ÷Ì£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¤Ï1968Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢1994Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£¶Ñ°ì¤Ê¸ü¤ß¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÀ®·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤ä¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Î¤Û¤«¡¢2024Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖHi! CHEESE!¡×¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥³¥ó¥½¥á¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤äÃÏ°è¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ò¤²¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ÖMr.P¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡×¤âÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¤Ç¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ä¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¡¢YouTube¡¢TikTok¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¿ï»þÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×
È¯ÇäÆü¡§
¥·¥ç¡¼¥È´Ì¡Ê50g¡Ë¡§2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë
¥í¥ó¥°´Ì¡Ê95g¡Ë¡§2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§50g / 95g
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¸¶»º¹ñ¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
¢þ¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥ºÄêÈÖÀ½ÉÊ
À½ÉÊÌ¾ / ÆâÍÆÎÌ¡§
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó / 53g¡¦105g
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¤¦¤Þ¤·¤ª / 53g¡¦105g
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º Hi! CHEESE! / 48g¡¦95g
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥³¥ó¥½¥á¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó / 48g¡¦95g
È¯ÇäÆü¡§2021Ç¯8·î9Æü¡ÊHi! CHEESE! 2024Ç¯4·î1Æü¡¦¥³¥ó¥½¥á¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó 2025Ç¯3·î24Æü¡Ë
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¸¶»º¹ñ¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
¢þ¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥ºSNS
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.pringles.com/jp/home.html
X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/PringlesJapanCP
Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/pringles_japan_official/
YouTube ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA
TikTok ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@pringles_jp
¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢Äø¤è¤¤¿É¤µ¤È¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Á¥¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¡¢¸å¤ò°ú¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ËºÇÅ¬¤À¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥«¥ê¥Ö³¤¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¥¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¥é¥¤¥à¤ÈÅâ¿É»Ò¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥à¤ÏÉ÷Ì£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¤Ï1968Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢1994Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£¶Ñ°ì¤Ê¸ü¤ß¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÀ®·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤ä¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Î¤Û¤«¡¢2024Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖHi! CHEESE!¡×¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥³¥ó¥½¥á¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤äÃÏ°è¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ò¤²¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ÖMr.P¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡×¤âÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¤Ç¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ä¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¡¢YouTube¡¢TikTok¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¿ï»þÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×
È¯ÇäÆü¡§
¥·¥ç¡¼¥È´Ì¡Ê50g¡Ë¡§2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë
¥í¥ó¥°´Ì¡Ê95g¡Ë¡§2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§50g / 95g
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¸¶»º¹ñ¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
¢þ¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥ºÄêÈÖÀ½ÉÊ
À½ÉÊÌ¾ / ÆâÍÆÎÌ¡§
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó / 53g¡¦105g
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¤¦¤Þ¤·¤ª / 53g¡¦105g
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º Hi! CHEESE! / 48g¡¦95g
¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º ¥³¥ó¥½¥á¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó / 48g¡¦95g
È¯ÇäÆü¡§2021Ç¯8·î9Æü¡ÊHi! CHEESE! 2024Ç¯4·î1Æü¡¦¥³¥ó¥½¥á¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó 2025Ç¯3·î24Æü¡Ë
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¸¶»º¹ñ¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
¢þ¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥ºSNS
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.pringles.com/jp/home.html
X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/PringlesJapanCP
Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/pringles_japan_official/
YouTube ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA
TikTok ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@pringles_jp