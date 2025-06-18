¤À¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆóÅáÎ®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡ÄÆüËÜ¤¬ÌîÌÐŽ¤¥¤¥Á¥í¡¼Ž¤ÂçÃ«¤ÈÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÅ·ºÍ¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØºÂ±¦¤Î°ì¹Ô ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸ú¤¯¡Ö¸ÅÅµ¡×¤ÎÌ¾¸À¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î
¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ°Ï¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢À¤´Ö¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤é¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¶÷ÏÃÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Îºî²È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾®Àâ¡Ø¤«¤â¤á¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸ÞÌÚ´²Ç·¤µ¤ó¤¬Ìõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À®¸ù¤·¤¿¤Î¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤â¤á¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡×
¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ê¥ô¥£¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä°ì±©¤Î¥«¥â¥á¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï·²¤ì¤ÎÃæ¤Ç¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤Î¥«¥â¥á¤¿¤Á¤¬º£Æü¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë±Â¤ò¤È¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ÏÈô¹Ô½Ñ¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
³¤ÌÌ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÈô¤ÖÄã¶õ³ê¶õ¤ò²¿É´²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éµÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢Ã¯¤â»î¤ß¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤ä³ÑÅÙ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥â¥á¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Û¼Á¤Ç¡¢¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤µ¤¨¤âÎý½¬¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÈô¹Ô½Ñ¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¶õÃæ¤Ç°ÂÄê¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤ÌÌ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¤ê¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹âÅÙ¤ÊÈô¹Ôµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬·²¤ì¤Î¥«¥â¥á¤¿¤Á¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤è¤êÈô¤Ö¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¤Ê¹Ô¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ò°ìÂ²¤«¤éÄÉÊü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤½¤Î¤â¤Î¤òÅÁÅý¤Ë¤¹¤ë
¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¸Â³¦ÆÍÇË¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼º¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¾å¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¥Á¥ã¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ëÄ¹Ï·¤Î¥«¥â¥á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ï¡¢Èà¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÆÃ·±¤ò½Å¤Í¡¢»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ½Ö´Ö°ÜÆ°¤µ¤¨À®¤·¿ë¤²¤ë¡Ö´°Á´¤Ê¥«¥â¥á¡×¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÈà¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥«¥â¥á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ¾å¤ØÌá¤Ã¤Æ¼ã¤¤¥«¥â¥á¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤¿¼Ô¤¬¡¢¤ß¤º¤«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤ò¶µ¤¨Æ³¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤òÇ´¤ê¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ÏÄ©Àï¤ò¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤½¤Î¤â¤Î¤òÅÁÅý¤È¤·¤Æ¥«¥â¥á¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£³¤¤òÅÏ¤ê»³¤òÃÛ¤ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÌîµå³¦¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡×
Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÏÀ¤´Ö¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤âÈãÈ½°ì¿§¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜµå³¦¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ²¸ÃÎ¤é¤º¤À¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌîÌÐ¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤Ç»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤Æ¡ÈNOMOÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤È¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÌÐ¤¬Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Æ»¤ò¡¢¼¡¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤¬Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê³«¤¡¢º£¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤ÊÄ©Àï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ºÇ½é¤Î°ì¿Í¤¬¡¢µÕÉ÷¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤¬¸å¿Ê¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤ËÌîÌÐ¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£Ä©Àï¤·Â³¤±¤ì¤Ð¸å¿Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸É¹â¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ä¿¦¾ì¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À®²Ì¤ä¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¼«Ê¬¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¸å¿Ê¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÁÈ¿¥¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ì¿Í¤¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ÐÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ö²æ¤¬¼Ò¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Á°¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãá½ø¤È¼«Í³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤¬¶¯¤¤¹ñ¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö³§¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³§¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¡×¤È·É±ó¤·¤¿¤ê¡¢¶ºÀµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
À¤´Ö°ìÈÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¼«Í³¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¸ÂÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ò²ñÃá½ø¤¬Íð¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Å¯³Ø¼Ô¥ß¥ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¼«Í³¤ÎËÜ¼Á¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ²÷¤ÊÅú¤¨¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢19À¤µª¤Î±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥ß¥ë¤Î¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¤ÏËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤ò¡¢¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶Íý¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¿·â¤äË¸³²¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤Î¹Ô»È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¿¼Ìë¤Ë½»Âð³¹¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤Ï¿çÌ²¤òË¸¤²¤é¤ì¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÀµÅö²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤êÃ¯¤Ë¤â´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬¤½¤Î³Ê¹¥¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÅö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¾ï¼±¤Ë½¾¤¦¤È¹¬¤»¤Ï¸º¤ë
¥ß¥ë¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤¬ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»î¤ß¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í´Ö¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á±¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤ÎÅÁÅý¤ä´·½¬¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ë¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³§¤¬°ìÎ§¤Ë¹Í¤¨¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¼Ò²ñ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¾ï¤ËÅÁÅý¤ä´·½¬¤Ë½¾¤¦¿Í¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤â°é¤¿¤Ê¤¤¤È¥ß¥ë¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³§¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼þ°Ï¤Ë½¾¤¦¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¸«Ê¬¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÁªÂò¡×¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÆ¶»¡ÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤¬°é¤¿¤º¡¢Â¾¿Í¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÃÎÎÏ¤äÀº¿ÀÎÏ¤â¡¢¶ÚÆù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï·è¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À·ë²Ì¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤«¤é¤³¤½Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤ËÅ·ºÍ¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÍýÍ³
Ã¯¤â¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤â°é¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¤ÏÅ·ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤«¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ÄÀÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢²¦Äç¼£¤Î°ìËÜÂÂÇË¡¤ä¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¿¶¤ê»ÒÂÇË¡¡¢ÌîÌÐ¤Î¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤Ê¤É¡¢Å·ºÍ¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅ·ºÍ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°é¤ÄÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¸ÄÀ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤â¡¢ÌîµåÊ¸²½¤ÎÀ®½Ï¤È¡¢¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤¹´Ä¶¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¹¡£
¸ÄÀ¤òÄÙ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¤Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤¬°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ë¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢½Ð¤ë¹º¤È¤·¤ÆÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¿Í¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ç½ÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤äÁÈ¿¥¤Ï¤¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
ã·Æ£ ¹§¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
1960Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é³Ø¡¢¿ÈÂÎÏÀ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¢Ê¸²½¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø50ºÐ¤«¤é¤Î¸ÉÆÈÆþÌç¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Á¥«¥é¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ¤Ò¤Ä¤è¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡ØÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥¢²¦¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¡Ã¦¡ªÉÔµ¡·ù¥ª¥ä¥¸¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤´¤Ç¤¢¤½¤Ü¡×Áí¹ç»ØÆ³¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø ã·Æ£ ¹§¡Ë