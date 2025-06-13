Å·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤Ø¡£¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤ò´î¤ÖÉÔÎÑÉ×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤ï¤»¤¿ºÊ¤ÎÏÃ
¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµö¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤â¤·¤½¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿Èà¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡© º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÃÏ¹ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¢¤¢¤ëºÊ¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü½²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢Éü½²¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡ÖÉ×¤¬Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬ÆâÄê¤·¤¿Æü¡£É×¤Ï¡Ö·¯¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¡×¤È¡¢»ä¤òÊú¤¤·¤á¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë»ä¤Î¿´¤Ï¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢É×¤¬²ñ¼Ò¤ÎÉô²¼¤È5Ç¯´Ö¤âÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Åö½é¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÀÅ¤«¤ËÉü½²¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¤ò¸Û¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿ÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü¡£¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿ÆÂ²¤À¤±¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¡¢»ä¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¤Ë¥°¥é¥¹¤òº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾Úµò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤ª½Ë¤¤¤è¡×¤È¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤¿É×¤Î´é¤«¤é·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¡¢¤½¤Î¾ì¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÆü¤ÇÃÏ¹ö¤ØÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ Ä¹Ç¯¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤ÃÏ°Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤ò¼º¤¨¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìµ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£É×¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ïº£¡¢½½Ê¬¤Ê°Ö¼ÕÎÁ¤È¶¦¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£