岡山vs北九州 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](JFEス)
※19:00開始
主審:椎野大地
副審:浜本祐介、堀格郎
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 21 川上康平
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 3 藤井海和
MF 7 竹内涼
MF 28 松本昌也
MF 88 柳貴博
FW 8 江坂任
FW 45 ブラウンノア賢信
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 5 柳育崇
MF 16 家坂葉光
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
FW 22 一美和成
FW 9 グレイソン
監督
木山隆之
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 19 吉原楓人
MF 21 牛之濱拓
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 28 木實快斗
DF 42 世良務
DF 50 杉山耕二
MF 17 岡野凜平
MF 24 吉長真優
MF 32 高柳郁弥
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
※19:00開始
主審:椎野大地
副審:浜本祐介、堀格郎
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 21 川上康平
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 3 藤井海和
MF 7 竹内涼
MF 28 松本昌也
MF 88 柳貴博
FW 8 江坂任
FW 45 ブラウンノア賢信
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 5 柳育崇
MF 16 家坂葉光
MF 17 末吉塁
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
FW 22 一美和成
FW 9 グレイソン
監督
木山隆之
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 19 吉原楓人
MF 21 牛之濱拓
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 28 木實快斗
DF 42 世良務
DF 50 杉山耕二
MF 17 岡野凜平
MF 24 吉長真優
MF 32 高柳郁弥
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平