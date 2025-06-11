[6.11 天皇杯2回戦](JFEス)

※19:00開始

主審:椎野大地

副審:浜本祐介、堀格郎

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 21 川上康平

DF 4 阿部海大

DF 15 工藤孝太

DF 18 田上大地

MF 3 藤井海和

MF 7 竹内涼

MF 28 松本昌也

MF 88 柳貴博

FW 8 江坂任

FW 45 ブラウンノア賢信

FW 99 ルカオ

控え

GK 77 川浪吾郎

DF 5 柳育崇

MF 16 家坂葉光

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 27 木村太哉

MF 33 神谷優太

FW 22 一美和成

FW 9 グレイソン

監督

木山隆之

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 27 田中悠也

DF 13 東廉太

DF 23 坂本翔

DF 44 辻岡佑真

DF 76 坂本稀吏也

MF 19 吉原楓人

MF 21 牛之濱拓

MF 25 坪郷来紀

MF 34 高吉正真

MF 99 樺山諒乃介

FW 9 河辺駿太郎

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 28 木實快斗

DF 42 世良務

DF 50 杉山耕二

MF 17 岡野凜平

MF 24 吉長真優

MF 32 高柳郁弥

FW 29 高昇辰

監督

増本浩平