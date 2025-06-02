¿Í¼Á²òÊüµá¤á¤ë¥Ç¥â¹Ô¿ÊÃæ¤Ë¡È²Ð±êÉÓ¡ÉÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¡8¿Í¤¬¤±¤¬¡¡ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥í¥é¥É½£¤Ç1Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á²òÊü¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¹Ô¿ÊÃæ¤Ë²Ð±êÉÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¡¢8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢FBI¤Ï¥Æ¥í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥í¥é¥É½£¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¤Ç1Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á²òÊü¤òµá¤á¤ëÃÄÂÎ¤¬¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÃË¤¬»²²Ã¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢²Ð±êÉÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï½Å½ý¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö¶É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Î45ºÐ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò²òÊü¤»¤è¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
FBI¤¬¥Æ¥í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¥ë¥À¡¼¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¿´¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£