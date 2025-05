世田谷文学館にて開催中の士郎正宗の原画展『士郎正宗の世界展~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~』を記念して、音楽イベント『DEEP DIVE: echo -GHOST IN THE SHELL-』が、6月21日に渋谷PARCO 10階 PBOXにて開催される。

(関連:常田大希が描き出す純度の高い“驚き” millennium parade「Fly with me」から感じた比類なき創造性を考察)

本イベントは、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の世界観を、同じく独自性を放つアーティストたちが再解釈し、ライブ、DJ、VRコンテンツとして披露する音楽イベント『DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』から派生した新企画。出演者にはJUBEE、パソコン音楽クラブ、Skaai、DJのMari Sakuraiが決定した。

さらに会場では、完全生産枚数限定でイベントオリジナルのアパレル商品も販売予定。また、Tシャツ2点を同時購入すると河村康輔による『士郎正宗の世界展』コラボ作品ステッカーが、購入特典としてプレゼントされる。

(文=リアルサウンド編集部)