5月12日 公開

ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にて7月1日から開催を予定している「SPY×FAMILY」をモチーフにしたアトラクションの詳細および、キービジュアル&サブタイトルを公開した。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」の10周年を記念し、約1年を通して「ユニバーサル・クールジャパン 2025」を開催中。7月1日からは、期間限定で「SPY×FAMILY」をテーマにしたコラボレーションプログラムが実施される。

今回、フォージャー家と一緒に“超リアル”なスパイワールドを駆け抜ける作品史上初のVRコースター「SPY×FAMILY XRライド ~オペレーション・ハイパードライブ~」をはじめ、物語に入り込みイーデン校のみんなと“大はしゃぎ”できる初開催の「ストーリー・ライド ~わくわく!課外授業でトロッコ体験~」、同じく初開催となる“ファミリー”でパークを巡りクイズに挑戦する「\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー」の詳細情報が公開された。また、フォージャー家と一緒に思い出の記念撮影ができる「ライド・フォト・オポチュニティ」が登場することも明らかとなった。

アトラクションの詳細情報を大公開!

開催期間:7月1日~2026年1月4日

開催場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド

アトラクション形式:XRライド

本アトラクションでは、新たなスパイミッションが開始される。フォージャー家とともに“超リアル”なあの世界で極秘資料を守り抜こう。

【ストーリー】

WISEの新人エージェントであるあなたに、新たなスパイミッションが舞い込んだ。イーデン校に侵入し、保管されている極秘資料を<黄昏>(たそがれ)とともに入手せよ! しかし、そんなあなたに忍び寄る敵組織の影……さらにアーニャも現れ大混乱!? フランキーが作った「USJ号」に乗り込み、フォージャー家と力を合わせて極秘資料を守り抜け!

パークでのスパイ体験を思い出に残せる「SPY×FAMILY XR ライド・フォト・オポチュニティ」登場!

フォージャー家やイーデン校のなかまたちと一緒に記念写真を撮れる「SPY×FAMILY XR ライド・フォト・オポチュニティ」が登場する。また、オリジナルフォトフレームが付属しているので、部屋に飾ることもできる。

「SPY×FAMILY XR ライド・フォト・オポチュニティ」イメージ

オリジナルフォトフレームが付属

開催期間:7月1日~2026年1月4日

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・ライド

【ストーリー】

イーデン校の生徒であるあなたは、課外授業の 一環として、アーニャ、ベッキー、ダミアンたちと一緒に、山の中を猛スピードで駆け抜けるトロッコに乗ることに! みんなでアップダウンの激しい道を駆け抜けていく。最後の急カーブを曲がり切ったその先には、真っ暗な洞窟が待ち受けていて……!?

アーニャたちと一緒に大はしゃぎしながら、最高のトロッコ体験をしよう!

開催期間:7月1日~2026年1月4日

開催場所:ニューヨーク・エリア、アミティ・ビレッジ、ハリウッド・エリア

アトラクション形式:パーク周遊型クイズラリー

子どもも大人も気軽に参加できるTVアニメ「SPY×FAMILY」のスペシャルラリーが登場。パーク公式LINEから家族みんなで挑戦できる。

パークに散らばるクイズに正解するごとに、とある遊園地で休日を過ごすフォージャー家のボイスを楽しめる。また、すべてのクイズに成功すれば、「星(ステラ)」をデザインしたオリジナル限定ステッカーがもらえる。

「星(ステラ)」をデザインしたオリジナル限定ステッカー

「\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー」

7月と8月の来場分限定で特別な「SPY×FAMILYすぺしゃる1デイ・パス」が販売されている。オリジナル デザインの待受け画像(スマートフォン用)と缶バッジ(3種の内ランダムに1つ)が特典として付属する。また、プラス1,000円でコラボレーションメニューが楽しめるレストラン「パークサイド・グリル」の優先案内確約券をセットにできる。

合わせて「SPY×FAMILY XRライド ~オペレーション・ハイパードライブ~」をスムーズに体験できる「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~SPY×FAMILY XRライドすぺしゃるぱす~」(ライド・フォト付き)も販売中。

券種・価格

・1デイ・スタジオ・パス+パークサイド・グリル優先案内の確約券+オリジナル待受け画像+オリジナル缶バッジ

→1デイ・スタジオ・パス価格:9,600円~12,900円

・1デイ・スタジオ・パス+オリジナル待受け画像+オリジナル缶バッジ

→1デイ・スタジオ・パス価格:8,600円~11,900円

※7月、8月の来場分限定となります。また、本件は1日あたり限定数での販売です

※1デイ・スタジオ・パスの価格帯は日によって異なります

※オリジナル待受け画像、オリジナル缶バッジは購入特典として付属します

価格:3,900円~5,700円

詳細は、公式WEBサイトを参照してほしい(順次公開)。

□「SPY×FAMILY XRライド」のページ

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会



(C)東野圭吾/集英社



原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)



(C) 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会



(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会



書・紫舟



HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.



MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.



(C) Nintendo



TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment



TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.