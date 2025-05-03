Ìë¿¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÔÆ°»º¤äÀ¸ÊÝ¤Î±Ä¶È¡¡¤Ò¤Ã¤½¤êÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤â¡Ú¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬²òÀâ¡Û
¼ã¤¤º¢¤ËÌë¿¦¡Ê¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂç¿Í¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿å¾¦Çä°Ê³°¤Î»Å»ö¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²áµî¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÀÜµÒ½Ñ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³è¤«¤»¤ëÉÔÆ°»º¤ä¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¼ýÆþ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¾¦Çä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸þ¾å¿´¤Î¹â¤¤¸µ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¾¦Çä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡Ö¥é¥¯¤·¤Æ²Ô¤²¤ë¡×¤Ê¤ó¤ÆÂç±³¡ª ¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â
º£¤Ç¤â±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉý¤ÏÇ¯¡¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÁ´¤¯¤Î°Û¶È¼ï¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¤Ç¤Ï¸µÌë¿¦¤Î¿Í¤¬¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ä½¾ÍèÈ÷¤ï¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸µÌë¿¦¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¿¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¢¹¹ð¶È¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤Ê¤É¡Ë¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤É¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê1¿Í¤Çµ¯¶È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º±Ä¶È¿¦¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µÇä¤ì¤Ã»Ò¥¥ã¥¹¥È¤Û¤Éµ¯¶È¤·¤¿¤ê¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸µ¥Û¥¹¥È¤ä¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤¬Ãç´ÖÆâ¤Ç²ñ¼Ò¤òºî¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤à¤Î¤¬¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¡È´ðËÜ¥³¡¼¥¹¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¸µ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿ÍÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É½ÉñÂæ¤«¤éÂà¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£ÀÜµÒ¶È¤ËÈè¤ì¡Ö¤â¤¦Â¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¾¯¡¹¼ä¤·¤¤¹Í¤¨¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¿¦¤Ï¿Í´Ö¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÉôÊ¬¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬¹Ó¤à¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤½¤ó¤ÊÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤Î¿Í¤¬¥³¥Ä¥³¥Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤ëÀ³Ê¤Ê¤é¡¢¸Û¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ÏÂ¾¿Í¼çÂÎ¤ÇÆ°¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤«¤Î²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¡ª¡×¤È¤Ê¤é¤º¾å¼ê¤¯ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÌë¿¦½Ð¿È¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦Çä¤Ë½¢¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î¸ª½ñ¤¤òËº¤ì¤Æ°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¸µÌë¿¦¡¦¸½¡»¡»¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·ÐÎò¤Î¿Í´Ö¤¬¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤âÌë¿¦¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£