¥µ¥ó¥Àー¤Î¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤¬3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð
¡¡4·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï2025Ç¯3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤òÈ¯É½¡£¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Î¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡ÊÄÌ»»4ÅÙÌÜ¡¿°Ê¹ßSGA¡Ë¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î¥³ー¥Óー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê½éÁª½Ð¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
The @Kia NBA Players of the Month for March! #KiaPOTM
West: Shai Gilgeous-Alexander (@okcthunder)
East: Coby White (@chicagobulls) pic.twitter.com/KZboaJtu49
- NBA (@NBA) April 1, 2025
¡¡º£¥·ー¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿SGA¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¤ÎÊ¿¶Ñ34.7ÆÀÅÀ¤Ë4.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7.4¥¢¥·¥¹¥È1.14¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨51.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨41.3¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÊ¿¶Ñ2.4ËÜÀ®¸ù¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨92.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤Ç½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢3·î¤Ë¥êー¥°9°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ27.7ÆÀÅÀ¤Ë4.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨49.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨37.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÊ¿¶Ñ3.1ËÜÀ®¸ù¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨87.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢SGAÎ¨¤¤¤ë¥µ¥ó¥Àー¤Ï11Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¼ó°Ì¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¤Î64¾¡12ÇÔ¡¢¥Û¥ï¥¤¥ÈÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥ë¥º¤Ï¥¤ー¥¹¥È10°Ì¤Î34¾¡42ÇÔ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡Ë¡£
¢¡¢£2025Ç¯3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á
¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë
¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë
¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë
¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë
¥¤¥Ó¥Ä¥¡¡¦¥º¥Ð¥Ã¥Ä¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë
¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë
¡¦¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
OG¡¦¥¢¥Ì¥Î¥Óー¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ð¥ó¥±¥í¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë
¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥°¥é¥¤¥à¥º¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë
¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡Ê¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë
¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥·¥¢¥«¥à¡Ê¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë
¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û½é¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤¬3·î¤Ë¸«¤»¤¿¹¥¥×¥ìー½¸¡ª