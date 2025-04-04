¡Ö¥À¥¹¥¯¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤ÏTRPGÉ÷¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¡£¥Õ¥í¥à¡¦µÜºê±Ñ¹â»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤¬¸ø³«¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥á¥¤¥ó¤Î¥²ー¥à¤âÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¸À
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Ü¥¤¥¹¡×Âè1²ó¤ò4·î4Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Ü¥¤¥¹¡×Âè1²ó¤Î¥Úー¥¸
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ï¿·¥Ïー¥É¡ÖSwitch2¡×¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë´ë²è¡£Âè1²óÌÜ¤Ï¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎNintendo Switch 2ÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖThe Duskbloods¡Ê¥À¥¹¥¯¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎµÜºê±Ñ¹â»á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Switch2¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤ËÇ¤Å·Æ²¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡Ö¥À¥¹¥¯¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤ÏSwitchÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¾®µ¬ÌÏ¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¥Ïー¥É¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Switch2ÍÑ¤Ë³«È¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÚThe Duskbloods ¥Ç¥Ó¥åー¥È¥ìー¥éー¡ÚNintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2 ¡Û¡Û
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼ç¿Í¸ø¤Ï¤è¤êÄ¶¿ÍÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½Æ´ï¤¬ÉáÄÌ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ø¤Î¹¶·â¼êÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÅ¬µ¹Áàºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁªÂò¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍ×ÁÇ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥íー¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯RPG¤Ë¤â»÷¤¿Í×ÁÇ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢5·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖELDEN RING NIGHTREIGN¡Ê¥¨¥ë¥Ç¥ó¥ê¥ó¥° ¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤â¸ø¼°¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡Ö¶¨ÎÏ·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤Í×ÁÇ¤¬Â¿¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢ËÜºî¤âPvPvE¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤è¤ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·µÜºê»á¤Ï¡ÖËÜºî¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬º£¸å¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þÀ¤ËÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖELDEN RING¡Ê¥¨¥ë¥Ç¥ó¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Ë¹¹¿·Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯2077 ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡×¤Îµ»ö¤¬¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ç¤Å·Æ²HP]¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥Ü¥¤¥¹¡×¤ò¸ø³«¡£Nintendo Switch 2 ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü22»þ¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£- Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò (@Nintendo) April 4, 2025
Âè°ì²ó¤Ï¡ØThe Duskbloods¡Ê¥À¥¹¥¯¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡Ù¡£¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎµÜºê±Ñ¹â¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£https://t.co/2CSZQ8w2pT
(C)2025 FromSoftware, Inc. All rights reserved.