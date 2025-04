Koh & Associates¤¬¶ÈÌ³Äó·È¡ª¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°

ハイブリッドマーケティングは、Koh & Associatesと業務提携契約を締結しました。

ハイブリッドマーケティング

ハイブリッドマーケティングは、Koh & Associatesと業務提携契約を締結。

このパートナーシップにより、日本から海外へ、そして海外から日本へ事業を展開する企業に対し、両社の強みを活かした包括的なサポートを提供できるようになります。

ハイブリッドマーケティングは、長年のデジタルマーケティングにおける実績と経験に基づき、企業のウェブプロモーション運用、SNSマーケティング、Webサイト制作など、多岐にわたるサービスを提供しています。

シンガポール出身の熟練データサイエンティストが率いるKoh & Associatesは、データサイエンスと行動科学に基づいた高度な分析力と、顧客中心のストーリーテリングを駆使し、従来のマーケティング手法では成し得なかった顧客エンゲージメントを実現しています。

今回の業務提携により、ハイブリッドマーケティングは、Koh & Associatesの持つ先進的なAI技術とデータ分析力を活用することで、より精度の高い顧客ターゲティング、パーソナライズされたマーケティング施策の立案・実行、そして効果測定までを一貫して支援できるようになります。

■AIを活用したマーケティングソリューション

ハイブリッドマーケティングは、Koh & Associatesとの提携により、以下のAIを活用したマーケティングソリューションを提供することが可能となります。

●顧客ターゲティングAI:膨大なデータから顧客の行動パターンや属性を分析し、最適なターゲット層を特定します。

●コンテンツ生成AI:顧客の興味関心に基づいた高品質なコンテンツを自動生成し、顧客エンゲージメントを高めます。

●WebサイトパーソナライズAI:顧客一人ひとりの行動履歴に基づいてWebサイトの表示内容を最適化し、コンバージョン率向上に貢献します。

■海外マーケティングを支援するハイブリッドマーケティング

ハイブリッドマーケティングは、長年培ってきたマーケティング支援の実績をもとに、以下のサービスを提供することで、日系企業の海外進出と海外企業の日本進出を支援しています。

●海外市場調査:現地の市場動向、競合分析、消費者行動分析など、海外進出に必要な情報を提供します。

●多言語Webサイト制作:現地の文化や商習慣に最適化された多言語Webサイトを制作します。

●海外SNSマーケティング:現地の主要SNSプラットフォームを活用したマーケティング戦略を立案・実行します。

●海外広告運用:現地の広告媒体に最適化された広告配信を行い、効率的なマーケティング活動を支援します。

