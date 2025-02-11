AQUOS wish4 SH-52E

写真拡大

　「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　arrows We2 F-52E（FCNT）

3位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

4位　Pixel 8a(au)（Google）

5位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

6位　arrows We2 FCG02（FCNT）

7位　らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）

8位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

8位　arrows We2(UQ mobile)（FCNT）

10位　Pixel 8a(UQ mobile)（Google）

AQUOS wish4 SH-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。