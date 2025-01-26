¹âÍº¤Î°¦²ÏÏÑ¤ËÂç¤¤Ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×ÅÐ¾ì »Ô¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç 2·î16Æü¤Þ¤Ç¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Î°¦²ÏÏÑ¤Ë25Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ê¥¬¥Î¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ÎÂç·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±»ÔÀ¯ÉÜ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKaohsiung WonderlandÅßÆüÍ·³Ú±à¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢2·î16Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«Ëë¼°¤Ç¤Ï¡¢¹âÍº¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¢Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÄÄÇðÀ¶Åê¼ê¤ä¡¢Æ±»Ô½Ð¿È¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¼Í·â¤Î¸â²Â±ÏÁª¼ê¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È5¿Í¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼·¿¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÀèÆ³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥¥å¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ê¹ð¸Þ¿Í¡Ë¤Ï²Î¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¤È¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»ÔÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ëÍ·±àÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò20Âæ°Ê¾åÍÑ°Õ¤¹¤ëÂ¾¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«Ëë¼°¤Ç¤Ï¡¢¹âÍº¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¢Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÄÄÇðÀ¶Åê¼ê¤ä¡¢Æ±»Ô½Ð¿È¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¼Í·â¤Î¸â²Â±ÏÁª¼ê¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È5¿Í¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼·¿¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÀèÆ³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥¥å¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ê¹ð¸Þ¿Í¡Ë¤Ï²Î¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¤È¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»ÔÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ëÍ·±àÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò20Âæ°Ê¾åÍÑ°Õ¤¹¤ëÂ¾¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë