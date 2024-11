人気SF漫画「ワールドトリガー」の舞台「ワールドトリガー the Stage ガロプラ迎撃編」は23日、この日の公演を中止することを発表。開演直前での中止に、ネット上では批判の声が上がっている。

「ワールドトリガー the Stage」製作委員会は、午後1時1分、「平素より『ワールドトリガー the Stage』を応援いただき誠にありがとうございます。公演直前の発表となり、誠に申し訳ございませんが、『ワールドトリガー the Stage』ガロブラ迎撃編につきまして出演者の体調不良のため、本日11月23日(土)13:00公演を中止させていただきます」とする文書を投稿。

「公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様にはご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、また直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます。対象公演のチケットをお持ちのお客様には、チケット代金の払い戻しを実施させていただきます。払い戻し方法につきましては、全公演終了後に公式HPにてご案内いたします」と伝えた。

本来であれば開演している時間に、Xで中止が発表されたことに、ネット上では「観る方には同情します」「運営はギリギリまで粘ったんだろうけど辛すぎる…」「わざわざ遠征した人めっちゃ可哀想すぎん???」「段取り悪すぎるし足を運んでくれたファンに失礼」「判断が遅い!!」など批判の声が。

その後、公式Xでは主人公・空閑遊真を演じる俳優の植田圭輔が体調を崩していたことが明かされるも、同日午後6時開演の公演の開催については「医師の診断の結果、十分な回復がみられましたので、ご本人及び関係各所で協議の上、本日11月23日(土)18:00公演は予定通り上演いたします」と発表された。