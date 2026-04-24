ミュージカル「フラガリアメモリーズ」シリーズ第3弾「〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」で、出演俳優の荒牧慶彦さんが足を負傷し、2026年4月18日から4公演、舞台袖から台詞を読み上げる声のみの出演に変更された。この対応に、疑問の声が上がっている。実際に観劇したファンは、誰もいない空間にスポットライトが当たり、「出演キャラクターと不在キャラクターとの重要なアクションシーンの掛け合いが全く理解できなかった」と述べ