◆YOU、浜田雅功からの舌打ちに衝撃

【モデルプレス=2024/11/03】タレントの YOU が、2日放送の バラエティ 番組『 かまいたち の知らんけど』(MBSテレビ/毎週土曜よる12時28分〜)に出演。 ダウンタウン 浜田雅功 との初共演時の苦労を明かした。深夜ラジオ番組「MBSヤングタウン」(MBSラジオ)で、 ダウンタウン が担当していた曜日のアシスタントを務めたのが ダウンタウン との初共演だったという YOU 。開口一番「まあ、地獄です」と口にした。当時20代前半の ダウンタウン について「すごいんです。大阪弁だし、ちょっと半分何言ってるかわかんないし、怖いし」と形容した YOU 。初回は「新アシスタント」として紹介がある心づもりでいたものの、「20分してもない、30分しても、お二人(のみでトーク)。CM入ってもこっちも見ないし、でも中のスタッフさんとは『わっはっは!』って」と完全に YOU はいないように振る舞われたと回顧した。

◆YOU、ダウンタウン初共演で血尿

そこで、自分から「もう脈絡もなく『すいません、自己紹介していいですか?』って」と話に割って入ったという。すると浜田からは「チッ( 舌打ち )、したらええやん!」と怒り口調の返答があったと明かし、話を聞いていた かまいたち の2人も「怖すぎるやろ!」と思わず声を上げた。実際のところ、 ダウンタウン の2人のトークが「他の人間なんていらないぐらい面白い」からゆえだというものの、自分とは全く話してくれないことでかなりの精神的 ストレス に苛まれたと回顧した YOU 。アシスタント期間2ヶ月の内、「6週目くらいから血尿が出ました」「木曜生放送だったんでもう水曜からお腹が痛くて血尿で…」と体にも異変があるほどだったと振り返ったが、ちょうど「その頃にやっとしゃべってくれるようになった」と変化があったことも口にした。この経験があるゆえ「 ダウンタウン さん以外の人はみんな優しく見えます」と話す YOU 。しかし現在は、楽屋で浜田が若手の出演者から「おはようございます!」と挨拶された際に返す「おう!」という爽やかな返答を聞くたびに「私が 舌打ち してます」と笑いながら明かしていた。(modelpress編集部)情報:MBSテレビ【Not Sponsored 記事】