会場全景（カメラ・今成　良輔）

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◆２０２４年　プロ野球ドラフト会議　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　リポビタンＤ（２４日）

　各球団の１位交渉権獲得選手が決まった。注目の関西大の最速１５４キロ左腕・金丸夢斗（かねまる・ゆめと）投手（２１）に巨人、阪神、ＤｅＮＡ、中日の４球団、明大のアマＮＯ１遊撃手・宗山塁内野手（２１）にソフトバンク、日本ハム、広島、楽天、西武の５球団と２人で計９球団が集中し、金丸は中日、宗山は楽天が交渉権を獲得した。巨人は、外れ１位でＵ―１８侍ジャパンで４番も務めた高校通算２６本塁打の花咲徳栄高・石塚裕惺（ゆうせい）内野手（１８）との交渉権を獲得した。各球団の交渉獲得選手は以下の通り。

　【セリーグ】

　▽巨人　石塚裕惺内野手（花咲徳栄）、金丸夢斗投手（関大）×

　▽阪神　伊原陵人投手（ＮＴＴ西日本）、金丸夢斗投手（関大）×

　▽ＤｅＮＡ　竹田祐投手（三菱重工ＷＥＳＴ）、金丸夢斗投手（関大）×

　▽広島　佐々木泰内野手（青学大）、宗山塁内野手（明大）×

　▽ヤクルト　中村優斗投手（愛知工大）

　▽中日　金丸夢斗投手（関大）

　【パリーグ】

　▽ソフトバンク　村上泰斗投手（神戸弘陵）、柴田獅子投手（福岡大大濠）×、宗山塁内野手（明大）×

　▽日本ハム　柴田獅子投手（福岡大大濠）、宗山塁内野手（明大）×

　▽ロッテ　西川史礁外野手（青学大）

　▽楽天　宗山塁内野手（明大）

　▽オリックス　麦谷祐介外野手（富士大）、西川史礁外野手（青学大）×

　▽西武　斎藤大翔（金沢高）、石塚裕惺内野手（花咲徳栄）×、宗山塁内野手（明大）×