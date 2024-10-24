◆２０２４年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２４日）

各球団の１位交渉権獲得選手が決まった。注目の関西大の最速１５４キロ左腕・金丸夢斗（かねまる・ゆめと）投手（２１）に巨人、阪神、ＤｅＮＡ、中日の４球団、明大のアマＮＯ１遊撃手・宗山塁内野手（２１）にソフトバンク、日本ハム、広島、楽天、西武の５球団と２人で計９球団が集中し、金丸は中日、宗山は楽天が交渉権を獲得した。巨人は、外れ１位でＵ―１８侍ジャパンで４番も務めた高校通算２６本塁打の花咲徳栄高・石塚裕惺（ゆうせい）内野手（１８）との交渉権を獲得した。各球団の交渉獲得選手は以下の通り。

【セリーグ】

▽巨人 石塚裕惺内野手（花咲徳栄）、金丸夢斗投手（関大）×

▽阪神 伊原陵人投手（ＮＴＴ西日本）、金丸夢斗投手（関大）×

▽ＤｅＮＡ 竹田祐投手（三菱重工ＷＥＳＴ）、金丸夢斗投手（関大）×

▽広島 佐々木泰内野手（青学大）、宗山塁内野手（明大）×

▽ヤクルト 中村優斗投手（愛知工大）

▽中日 金丸夢斗投手（関大）

【パリーグ】

▽ソフトバンク 村上泰斗投手（神戸弘陵）、柴田獅子投手（福岡大大濠）×、宗山塁内野手（明大）×

▽日本ハム 柴田獅子投手（福岡大大濠）、宗山塁内野手（明大）×

▽ロッテ 西川史礁外野手（青学大）

▽楽天 宗山塁内野手（明大）

▽オリックス 麦谷祐介外野手（富士大）、西川史礁外野手（青学大）×

▽西武 斎藤大翔（金沢高）、石塚裕惺内野手（花咲徳栄）×、宗山塁内野手（明大）×