シバラジさんは当時、胸の前で祈るように手を合わせ、白い歯を見せながら笑顔でカメラを見つめていたが、頭を噛まれた コブラ はかなり苦しかったのであろう。シバラジさんの足まで垂れた尻尾を動かし、なんとか逃げようともがいている。一方でシバラジさんはというと、 コブラ を口にくわえたままで髪をかき上げる余裕を見せており、最後は親指を立て「いいね!」と合図を送っていた。地元ネットメディア『Telugu Scribe』によると、シバラジさんと父親は ヘビ を殺すことで生計を立てていたそうで、この直後に起きた悲劇について次のように伝えていた。「実はこの コブラ は親子が捕獲したもので、父親が WhatsApp のグループに動画を投稿するため、シバラジさんに コブラ を口にくわえるように頼んでいた。しかしながら コブラ はこの直後に噛みつき、シバラジさんは亡くなった。」なおこの動画は、地元ニュースメディア『Telangana Today』の編集者シュリニヴァーサ・レディ・ケイさん(Srinivas Reddy K)が、「SNSに投稿するために撮影された動画であろう」とXで公開したことで拡散し、次のようなコメントが寄せられていた。「なぜこんなことをするのか? 貴重な命を大切にしようよ。」「なんて恐ろしいことだろう。」「SNSで一時の名声を得るために命を落とすなんて馬鹿げている。」「気の毒に…。でも人間は携帯電話を使うようになってから、頭を使うのを止めてしまったんだよ。」「悲しいけど、あまりにも愚か。」「不運だった。でも愚かなことで人生を台無しにしてしまった。」「父親は一生、このトラウマを背負って生きなければならない。」「自業自得。」ちなみに インド では今年7月にも、動画の撮影に夢中だった夫婦が27メートル下の渓谷へ飛び降りて重傷を負っていた。2人は撮影に夢中で、近づいてくる電車に直前まで気づかなかったという。画像は『Srinivas Reddy K X「Here is the gullible youngster, who held a cobra in his mouth to get filmed possibly for posting on social media platforms」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)