ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤¬Éº¤¦É÷¾ð°î¤ì¤ë²¹Àô½É¡ªÅò½É¤µ¤µ¤¯¤é¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó

グッディリゾートを運営するグッディは、兵庫県城崎温泉で、大正時代に開業した110年以上の歴史ある純和風の温泉宿「湯宿ささくら」を2024年9月14日(土)にリニューアルオープンします。

湯宿ささくら リニューアルオープン

公式ホームページ: https://kinosaki-sasakura.jp/

■湯宿ささくら 施設概要■

湯宿ささくらは大正時代に創業した110年以上の歴史ある温泉宿を承継し、2024年9月14日(土)にリニューアルオープンします。

大正ロマンが漂う風情溢れる館内と季節を彩る庭園が同館の魅力です。

また、城崎温泉の楽しみの一つである外湯巡りにも便利な立地で「地蔵湯」までは徒歩約1分です。

城崎温泉駅からも徒歩約10分の場所にあり、駅前通りを歩くとすぐ正面に看板が見えます。

館内には貸切の温泉風呂が2箇所ありますので外湯巡りだけでなく、お客様だけでごゆっくり温泉を満喫することができます。

◆施設名 :城崎温泉 湯宿ささくら

◆所在地 :兵庫県豊岡市城崎町湯島770

◆お部屋 :7部屋(和室6室、和モダン洋室1室)

◆お風呂 :貸切風呂2箇所

◆アクセス:JR城崎温泉駅から徒歩で約10分

◆プラン :素泊りプラン(食事無し)・外湯巡り券付

★リニューアルオープン記念!ネット予約限定の特別プラン!★

ご宿泊料金が最大50%OFF! ◎外湯巡り券付の素泊りプラン!

【2024年10月31日迄のご宿泊限定】

※リニューアルオープン記念価格の適用期間は2024年10月31日迄で、通常価格の最大50%OFFの割引価格でご宿泊いただけます。

※お申し込みは同館の公式予約サイトのみからの予約となります。

※お部屋のタイプとご宿泊人数により宿泊料金は異なりますので公式予約サイトより確認してください。

※素泊り専用プランにつき食事は付いておりません。

※専用駐車場はございませんので近隣の有料駐車場を利用ください。

<リニューアルオープン記念特別プラン>

お申し込みはコチラの公式ホームページより

