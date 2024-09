by U.S. Embassy London「スター・ウォーズ」シリーズに登場するダース・ベイダーの声や「ライオン・キング」のムファサの声、「フィールド・オブ・ドリームス」のテレンス・マン役などで知られる俳優のジェームズ・アール・ジョーンズさんが2024年9月9日(月)の朝、亡くなったことがわかりました。93歳でした。James Earl Jones Dead: Darth Vader Voice, Lion King Star Was 93

https://variety.com/2024/film/news/james-earl-jones-dead-darth-vader-lion-king-1236138656/James Earl Jones, acclaimed actor and voice of Darth Vader, dies at 93 | AP Newshttps://apnews.com/article/james-earl-jones-dies-19ea259ff3f44b91b2ed8730b702c23fJames Earl Jones, Voice of Darth Vader, 'Lion King,' Dead at 93https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-news/james-earl-jones-dead-obituary-1234768096/James Earl Jones, legendary actor known for unmistakable baritone voice, dies at 93https://www.nbcnews.com/news/obituaries/james-earl-jones-dead-93-rcna42405ジョーンズさんは1931年生まれ、ミシシッピ州出身。舞台を経て、1964年に映画デビュー。1965年放送のドラマ「As the World Turns」へのレギュラー出演により、作品に継続的に登場するアフリカ系アメリカ人俳優の先駆けの1人となりました。ジョーンズ氏の代表作の1つが、1977年公開の映画「スター・ウォーズ」のダース・ベイダー役。特徴的なスーツの中に入って演じていたのはイギリス人俳優のデヴィッド・プラウズ氏ですが、プラウズ氏は言葉のなまりが強く、また、ベイダーのマスクを被って演技をすると声がうまく聞こえないという問題があったため、声のみ、特徴的なバリトンボイスを持つジョーンズ氏が演じることになりました。このほかに、「星の王子 ニューヨークへ行く」ではエディ・マーフィー演じるアキーム王子の父・ジョッファ国王を演じ、「フィールド・オブ・ドリームス」ではキーキャラクターとなる作家テレンス・マンを演じています。1994年公開のアニメ映画「ライオン・キング」では、またも声を生かしてシンバの父・ムファサを演じました。なお、ジョーンズ氏は2019年公開の映画「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」でもダース・ベイダー役を演じましたが、2022年配信の「オビ=ワン・ケノービ」では引退を宣言。AIがジョーンズ氏の声を再現してベイダー役を引き継いでいます。ダース・ベイダーの声をAIが引き継ぐことに - GIGAZINEby Juanky Pamies Alcubillaベイダーの姿を演じたデヴィッド・プラウズ氏は2020年に亡くなっています。【訃報】ダース・ベイダーを演じた俳優のデヴィッド・プラウズ氏が死去 - GIGAZINE