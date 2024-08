「赤ちゃんがお腹の中で元気に成長している」と感じることができる胎動は、妊婦にとって大きな喜びだろう。ではそんな小さな命の息づきを、飼い犬が感じたとしたら…。イギリス、マージーサイドの都市セント・ヘレンズに住む妊婦が捉えた、「ラブラドール・レトリバーが初めての胎動に気づいた瞬間」の動画が話題だ。米ニュースメディア『Newsweek』が伝えた。キャシー・ウッドールさん(Cassie Woodall、27)は昨夏、飼い犬でオスのダックスフントの“妹”として、まだ小さかった黒のラブラドール・レトリバー“ダーラ(Darla)”を自宅に迎え入れた。犬を2匹飼うことはキャシーさんの長年の夢で、嬉しいことに犬たちはすぐに仲良しになり、一緒に遊ぶようになった。

そして今年に入るとキャシーさんの妊娠が判明し、ダーラはそれまでとは異なる行動を見せるようになったという。キャシーさんは「妊娠してからというもの、2匹の犬の中でも特に、1歳になったダーラとの絆が深まった」と明かし、次のように述べた。「実はダーラは最近、顔を私のお腹の上にのせてくるようになったの。私のお腹が温かいからか、それとも気持ちがいいからなのかは分からないけど、以前よりもずっと穏やかになって、私に寄り添っていることが増えたのよ。」そんなキャシーさんは先月下旬、妊娠26週に入り、いつものようにまったりとくつろいでいると、むき出しのお腹の上に顔をのせていたダーラがウトウトし始めた。それで思わずカメラを回したところ、まどろんだ目で今にも眠りに落ちてしまいそうだったダーラが突然、両目を大きく見開いた。そして耳をわずかに上げると、目をまん丸にして驚いたような表情を見せ、キャシーさんはその瞬間「ダーラは初めて、赤ちゃんのキックを感じたんだわ」と確信したのだった。キャシーさんは先月29日、約9秒の動画をTikTokに投稿し、「私の心は幸せで満たされているの」と胸のうちを吐露したうえでこう綴っていた。「カメラでこの瞬間を捉えることができたなんて、信じられない気持ちよ!」「実はダーラが私の妊娠に気づくまで、時間がかかったの。でも今は、はっきり分かっている。あの子は私のお腹に赤ちゃんがいることを知っていて、妹の誕生を心待ちにしているのよ!」一方で兄貴分のダックスフントはというと、お腹の赤ちゃんに全く興味を示さないそうで、キャシーさんは「あの子が私の妊娠に気づいているかどうかさえ分からないのよ」と苦笑した。なお、ダーラの動画は10日間の再生回数が120万回を超えており、次のようなコメントが寄せられた。「あの顔は『ママ。赤ちゃんだよ!』と言っているんだよ。」「目が優しさと愛でいっぱいだわ。」「犬は『ママ、今の感じた?』と言いたかったのだろうね。」「ラブラドール・レトリバーは優しくて最も愛溢れる犬だと思う。」「ワオ! なんて素敵な瞬間かしら!」「犬の顔がパッと輝く瞬間を見た?」「私のハスキー犬は胎動を感じて以来、私のそばを離れなくなったの。そして今では赤ちゃんを守ってくれているわ。」「オーマイガー。泣いてしまったわ。」ちなみに犬が胎動に気づいた瞬間を捉えた動画は、これまでにも数多く報じられており、今年3月にもメスのラブラドール・レトリバーが胎動を続けて2度感じ、目を丸くして反応していた。画像は『Cass TikTok「Darla feeling her baby sister kick for the first time」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)