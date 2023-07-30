PC・PS5の容量拡張やケースと合わせて外付けもできるSamsungのSSD3種がしれっとセール中【Amazonタイムセール祭り】
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2023年7月29日9時から7月31日23時59分まで｢Amazon Fashion×Sportsタイムセール祭り｣を開催中。
現在、SamsungのM.2SSD「980 PRO」が11％オフ、「970 EVO Plus 」が8%オフなど、Samsungのストレージがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年7月30日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大14％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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UGREENのM.2 SSD 外付けケースが24％オフなど、内蔵SSDが軒並みセール特価に！
日本サムスン Samsung 980 PRO ヒートシンクモデル 1TB ソリッドステートドライブ PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,000MB/秒) NVMe M.2 MZ-V8P1T0C/EC 国内正規保証品
12,480
（11%オフ：特選タイムセール）
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Samsung 980 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7,000MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V8P1T0B/EC 国内正規保証品
11,380
（11%オフ：特選タイムセール）
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Samsung 970 EVO Plus 1TB PCIe (最大転送速度 3,500MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V7S1T0B/EC 国内正規保証品（メーカー保証）
8,740
（8%オフ：特選タイムセール）
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Samsung 870 EVO 2TB SATA 2.5インチ 内蔵 SSD MZ-77E2T0B/EC 国内正規保証品
14,520
（10%オフ：特選タイムセール）
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UGREEN M.2 SSD 外付けケース SATA NVME両対応 M.2 SSD ケース USB3.2 Gen2接続 UASP対応 10Gbps高速転送 アルミ ssd m.2 ケース 2230/2242/2260/2280 M key/B+M key SSD対応 シリコンラバー付き 【USB A-C＆USB C-C 2本ケーブル付き】
2,499
（24%オフ：特選タイムセール）
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＞＞SamsungのNVMe SSD、SATA SSDがお買い得
62％オフも。SamsungのMicroSDやSDカードが、セール特価で勢揃い！
Samsung microSDカード 128GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3 Nintendo Switch 動作確認済 最大転送速度130MB/秒 MB-MC128KA/EC 国内正規保証品
1,420
（5%オフ：特選タイムセール）
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Samsung PRO Endurance マイクロSDカード 32GB microSDHC UHS-I U1 100MB/s ドライブレコーダー向け MB-MJ32KA-IT/EC 国内正規保証品
1,180
（62%オフ：特選タイムセール）
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日本サムスン Samsung EVO Plus SDカード 128GB SDXC UHS-1 U3 MB-SC128K/EC 国内正規保証品
1,590
（セール特価：特選タイムセール）
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日本サムスン Samsung PRO Plus SDカード 128GB SDXC UHS-1 U3 MB-SD128K/EC 国内正規保証品
2,190
（セール特価：特選タイムセール）
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＞＞Samsungの人気メモリーカードがお買い得
256GBのmicroSDカードが43％オフなど、バッファローのMicroSDカードをお得に買うなら、今！
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 256GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDXC【 Nintendo Switch/ドライブレコーダー 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RMSD-256U11HA/N
2,298
（43％オフ）
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【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch/ドライブレコーダー 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RMSD-032U11HA/N
640
（6％オフ）
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【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 64GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDXC【 Nintendo Switch/ドライブレコーダー 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RMSD-064U11HA/N
740
（5％オフ）
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エレコムやロジテックの外付けSSD、外付けHDDもお買い得価格に。お見逃しなく！
エレコム SSD 外付け 1TB USB3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/テレビ録画 対応】 ブラック ESD-EMA1000GBK
8,480
（6％オフ）
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エレコム SSD 外付け 500GB USB3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/テレビ録画 対応】 ブラック ESD-EMA0500GBK
4,980
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ロジテック 外付けHDD ハードディスク 6TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows / mac / PS5 / PS4 対応】 国内メーカー USB3.1 (Gen1) / USB3.0 LHD-EN60U3WS
12,480
（20％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
｢Amazon Fashion×Sports タイムセール祭り｣は、7月31日23時59分まで開催中！
Source:Amazon Fashion×Sports タイムセール祭り