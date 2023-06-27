15ºÐ½÷»Ò¹â¹»À¸´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ä²£Å¾¤·¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡É²¼Éß¤­¤Ë¡ÉÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ï»àË´¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ»Ô¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿15ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£

¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¼èºà¥«¥á¥é¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¿¿²£¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

24Æü»¥ËÚ»Ô¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢²£Å¾¤·¤¿¼Ö¤Î²¼¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬°ú¤­¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£

15ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£

½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·

°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¡¢½÷À­¤ò¼êÅö¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¼êÅö¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¡£

½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢Î¾Â­¤Ë¤¹¤ê½ý¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£

·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤â´Þ¤á¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 6·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë