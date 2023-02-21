¿··¿Nintendo Switch¤Î²ÄÇ½À­¤¬¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤ÎÊ¸½ñ¤«¤éÉâ¾å

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Appendices and glossary - M_A_Appendices_and_glossary_2.pdf
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://assets.publishing.service.gov.uk/media/63e3cad7d3bf7f172eae8838/M_A_Appendices_and_glossary_2.pdf
Did the UK government just accidentally leak Nintendo¡Çs Switch successor? | Ars Technica
https://arstechnica.com/gaming/2023/02/is-the-uk-government-hiding-information-about-nintendos-next-console/
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