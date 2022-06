【海外ドラマ最新情報】『FARGO』シーズン5のキャスト発表＆『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン6まで更新

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『FARGO/ファーゴ』シーズン5のメインキャスト3名が明らかとなった。ほか、『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』のシーズン更新情報や、『テッド・ラッソ』はシーズン3に関するニュースをお届けする。

Juno Temple, Jon Hamm and Jennifer Jason Leigh are set as leads in the upcoming fifth installment of #Fargohttps://t.co/wddVa4iQFm

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 6, 2022