¾®¼¼·½¤µ¤ó¡¡2·î¤Î»ÊË¡»î¸³ÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤âÊÆ¹ñ»ÄÎ±¤Ø¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¸å¤í½â¡×
2ÅÙÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£»ÊË¡»î¸³¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¾®¼¼·½¤µ¤ó¡££²·î22Æü¡¢23Æü¤Ë»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë£±¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
£±ÅÙÌÜ¤Î»î¸³¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÈºòÇ¯10·î¤Ë·ëº§¤·¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ï¡¢£··î¤Î¹ç³ÊÎ¨¤¬60¡ó¡Á80¡óÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢£²·î»î¸³¤Ï30¡Á50¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶¹¤Ìç¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®¼¼¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥À¥àÂç¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëÂ´¶ÈÀ¸¤Î½é²ó¹ç³ÊÎ¨¤Ï87¡ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
Åö½é¡¢·ëº§¤ÎºÝ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¾®¼¼¤µ¤ó¤Ï½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»î¸³¤Ï¡ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡É¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢Ë¡Ì³»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ»î¸³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ê¤é¤Ð·ÑÂ³¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
°ìÊý¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç½°»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬¡¢12·î23Æü¤ËâÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¸µÃóÆüÊÆÂç»È¤Ç¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£»á¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬ÃóÆüÂç»È¤Î¤È¤¤Ë¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏµÜÃæÈÕ»Á²ñ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÌõ¤ò²ð¤»¤º¤Ë±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤µ¤ó¤ÏâÃ»Ò¤µ¤ó¤¬³Ø·Ý°÷¤È¤·¤ÆÆâÄê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¥±¥Í¥Ç¥£°ì²È¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¿ÍÌ®¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤¬²¾¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½¢¿¦¤ä¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ï¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®¼¼¤µ¤ó¤ÏË®¿Í¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤¬¿È¤Î¼þ¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£Êý¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì³¤³°¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ëº§²ñ¸«¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡È¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£º£¤Ï°¦¤¹¤ë¾®¼¼¤µ¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿È°ì¤Ä¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¤â¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
NY¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥±¥Í¥Ç¥£²È¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡½¡½¡£