½÷À¤¬·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
·ëº§¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÍýÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÃË½÷¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¡£½÷À¤ÎÂÅ¶¨¤¹¤ëÅÀ¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö½÷À¤¬·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛËèÆü¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð´·¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´é¡×
¡Ö´é¤Ï´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢´é¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó°¦Ãå¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é°Ê³°¤Î¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¦¤Ê¤é¾å¤Ç¤â²¼¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡ÖÇ¯Îð¡×
¡Ö´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö´ï¤Î¹¤µ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ÖÀ¸³èÌÌ¤Ç¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤µ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬Á´Éô¤ä¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²È»ö¤Ï¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¤ÇÃ¯¤Ç¤â¾åÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾Íè¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤¹¤ì¤Ð£Ï£Ë¤Ê¡Ö¥¥ã¥é¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡×
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£»ä¤¬³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤é²ÈÄí¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë·Ý¿Í¤Î¤è¤¦¤ËËá¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö½÷À¤È¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡ÖÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¡×
¡Ö°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤ÇÈà¤Î½ê»ýÉÊ¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷À¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û°äÅÁ»Ò¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¤äÂÎ¤ÎÌÓ¤ÎÇö¤µ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬·ù¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢±£¤µ¤º¤Ë¼«Á³¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½÷À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤·¤À¤¤¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡ÖÂÎ·¿¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âÊø¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¿©À¸³è¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤·¤À¤¤¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤¤½÷À¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ·¿¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¶¦Æ¯¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ö¼ýÆþ¤ÎÄã¤µ¡×
¡ÖìÔÂô¤òÌ´¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤âÆ¯¤±¤Ð²ò·è¤¹¤ë¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¼ýÆþ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¯ÅØÎÏ¤ÏÂÕ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¡Ö¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤µ¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¼Â³²¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÈÄ¹¤Ï°äÅÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Ë¡¢½÷À¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬·ëº§Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊµÜÊ¿¤Ê¤Ä¤¡Ë
¡Ú£±¡ÛËèÆü¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð´·¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´é¡×
¡Ö´é¤Ï´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢´é¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó°¦Ãå¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é°Ê³°¤Î¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö´ï¤Î¹¤µ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ÖÀ¸³èÌÌ¤Ç¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤µ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬Á´Éô¤ä¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²È»ö¤Ï¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¤ÇÃ¯¤Ç¤â¾åÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾Íè¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤¹¤ì¤Ð£Ï£Ë¤Ê¡Ö¥¥ã¥é¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡×
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£»ä¤¬³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤é²ÈÄí¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë·Ý¿Í¤Î¤è¤¦¤ËËá¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö½÷À¤È¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡ÖÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¡×
¡Ö°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤ÇÈà¤Î½ê»ýÉÊ¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷À¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û°äÅÁ»Ò¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¤äÂÎ¤ÎÌÓ¤ÎÇö¤µ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬·ù¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢±£¤µ¤º¤Ë¼«Á³¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½÷À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤·¤À¤¤¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡ÖÂÎ·¿¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âÊø¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¿©À¸³è¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤·¤À¤¤¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤¤½÷À¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ·¿¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¶¦Æ¯¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ö¼ýÆþ¤ÎÄã¤µ¡×
¡ÖìÔÂô¤òÌ´¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤âÆ¯¤±¤Ð²ò·è¤¹¤ë¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¼ýÆþ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¯ÅØÎÏ¤ÏÂÕ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¡Ö¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤µ¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¼Â³²¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÈÄ¹¤Ï°äÅÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Ë¡¢½÷À¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬·ëº§Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊµÜÊ¿¤Ê¤Ä¤¡Ë