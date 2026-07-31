沖縄県名護市の沖合で修学旅行中の高校生らが乗るボートが転覆し同志社国際高校の生徒ら２人が死亡した事故で、学校側が設置した第三者委員会が「学校法人側に安全配慮義務違反があった」と明確に認定する調査報告書を公表しました。

【写真を見る】【速報】辺野古船転覆死亡事故「学校法人側に安全配慮義務違反があった」と明確に認定 同志社国際高校側の第三者委員会の調査報告書が公表

この事故は今年３月、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らが乗るボート２隻が転覆し、２年生の武石知華さん（当時１７）と船長（当時７１）のあわせて２人が死亡したものです。

事故をめぐっては、きのう（３０日）、武石さんの父親が東京都内で会見を開き、「学校は一度も下見もせず引率教員も乗らなかった。確認せず止められる機会をすべて素通りしたのは学校です」と述べ、事故を防ぐ機会を見過ごしてきたとして学校側の責任を強く訴えていました。

事故を受け、高校を運営する学校法人同志社は、再発防止などを目的として外部の専門家らによる第三者委員会を設置していました。

第三者委員会はきょう（３１日）、事故の事実関係や法的責任の評価、再発防止策などをまとめた調査報告書を学校側に提出し、学校法人同志社のホームページで公表しました。

調査報告書によりますと第三者委員会は

▼事前に十分な下見やリスク調査を行わずに計画を決定したこと

▼危機管理マニュアルに校外活動の安全対策が記載されていなかったこと

▼ボートのコースについて教員らが事前の下見を一度もおこなっていなかったこと

▼修学旅行前に生徒や保護者に対して安全性に関する詳細な情報提供がなされていなかったこと

などを指摘し、「学校法人同志社には明らかに安全配慮義務違反があった」と認定しました。

また、「安全管理について自分ごととして検証せず他人任せにする組織風土も事故原因の一つ」などと指摘しています。