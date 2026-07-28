農林水産省は今後1年間のコメの生産量や需要量の見通しを発表し、来年6月の民間の在庫量は過去最大となった今年を上回ることがわかりました。【映像】“コメ余り”進み価格暴落か 在庫が過去最大農水省が審議会に示した資料によりますと、今年6月末時点の生産者の作付意向調査を踏まえた2026年産米の生産量の見通しは732万トンで、2025年産米と比べて15万トン少なくなりました。これに対する需要量の見通しは、693万トンから71