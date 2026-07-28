フランス・パリの路上で27日、両手に刃物を持った男が妊婦を含む女性3人を次々と襲いました。このうち2人が重傷です。男は通行人らに取り押さえられました。【映像】刃物を手に歩き回る男→女性に襲いかかる瞬間パリ北西部の路上で27日午前、男が2本の刃物で妊婦を含む女性3人を次々と襲いました。被害者3人のうち2人が重傷ですが、いずれも命に別状はありません。容疑者の男は、通りかかった非番の警察官らによって取り押さ