〈“認知症の90歳祖母”を介護施設に入所させ、半年間会わず→半年ぶりに会ったら「アンタ、誰？」と…人気インフルエンサー（37）が語る、約1年で在宅介護をやめたワケ〉から続く

Xのフォロワー数130万人超えの人気インフルエンサー・カマたくさん（37）。2022年9月から認知症の祖母（当時90歳）を在宅介護することになった。しかし、あまりの大変さに不眠症になり、1日20回くらい「早く死んでくれないかな」と思いながら介護していたという。

【衝撃画像】「監禁されてる」「虐待されてる」と6時間も叫び続け、自宅で大暴れ…90歳で認知症になった祖母を写真で見る

今年4月には、その介護の日々を赤裸々に綴った書籍『施設がそんなにダメですか？ 〜認知症になった祖母の地獄の在宅介護〜』（ブックマン社）を上梓した。

SNSで介護生活について発信したカマたくさんは、 「家族を介護施設に入れるなんてかわいそう」と言われることもあったという。世間の声をどのように捉えているのか。介護を経験して感じた“日本の介護問題”とは――。カマたくさんに話を聞いた。（全4回の4回目／1回目から読む）



人気インフルエンサーのカマたくさん ©杉山秀樹／文藝春秋

◆◆◆

今年で94歳ながらも元気に歩行…トイレも食事も一人で

――今、おばあさまはお元気なのでしょうか。

カマたく 今年で94歳なんですけど、元気にしています。一度、脳血栓か何かの症状が出て、「救急車で搬送しています」と施設から連絡が入った時は「ああ、いよいよか」と覚悟したんです。

でも、病院に駆けつけたら、なぜかストレッチャーの上でビシッと正座した祖母が真顔でこっちを見ながら運ばれて行ったんですよね。なんかすごい元気そうで、「話が違うな」と思って（笑）。

その後も杖もつかずに、94歳が二足歩行で普通に歩いています。「歩き回ってしまって、階段から落ちました」と施設から連絡が入った時も、さすがにもうダメかな、と思ったのに無傷で普通にまた歩き出したと言いますし。

――驚異的に丈夫というか。

カマたく トイレも食事も一人でしているそうです。

「いざ介護」となった時にしなければいけないことを学べたのは大きい

――カマたくさんは、おばあさまの在宅介護を経験して良かったと思いますか。

カマたく 良かったと思いますね。いずれは私の母の介護もすることになるかもしれないし、「いざ介護」となった時にどういうことをしなくちゃいけないかが大体わかったので、それを学べたのは大きかったと思います。

母からは「お金はなんとかなるから、私の時はさっさと施設にぶち込んでくれ」と言われていますけど。

――介護の経験をしたことで、日本において、何か介護にまつわる問題や課題があると感じましたか。

カマたく いろいろ難しいとは思いますけど、介護職の方々のお給料が安すぎるのが一番問題だなと。命を預かる仕事だし、過酷なのにすごく安いんですよ。

介護士の友人や知人に話を聞くと、ベテランと新人の給料の差がほとんどないらしくて、介護職が国からすごく軽んじられているなと感じましたね。

「ただでさえ超高齢化社会なのに、10年後、20年後に働く人がいなくなったらどうするの？」と思います。

あと、日本ではいまだに「家族を介護施設に入れるなんてかわいそう」「親不幸だ」というような謎の風潮が強いように思うんですよね。

――それは実際、カマたくさんご自身もSNSなどでそういう風に言われたのでしょうか。

カマたく そうですね。あまり認知症が病気だと捉えられていないのか、偏見があるのか、世間的には「家族が認知症になった」とまだまだ言いづらい空気があると思っていて。

だから「施設に入れるなんてかわいそう」という発想が出てくるんだと思うんですけど、「じゃあ、末期がんになった家族に適切な治療を受けさせず、家族だけで面倒を見ることができるの？」と聞きたいです。がんも認知症も、病気なんですよ。

そっちの方が、よっぽど親不幸だし、かわいそうじゃないですか。認知症は病気であり、その介護が大変なのも他の病気と同じですから、家で看ることができない状態なのであれば、然るべき場所、然るべき人たちに助けを求めることが大事だと思います。

「おばあちゃんは心の中で死んだ」とSNSに投稿→「ひどすぎます」と批判が殺到して…

――カマたくさんがXに「おばあちゃんは心の中で死んだ」と書いた際、「ひどすぎます」というような批判がたくさんあったそうですが、どう思われましたか。

カマたく 「あなたが介護するわけじゃないでしょ？」と思いますね。私にとって大好きだったおばあちゃんが「死んだ」と思うことは、病気によって変わっていくおばあちゃんを別の人格として受け入れるために必要なことだったんです。

いわば、介護をする側のメンタルを保つための防衛策のようなものです。介護の現実から逃げることはできない以上、いっそのこと他人だと思ってしまった方が、むしろ優しくできると私は思います。

一番苦しいのはやっぱり認知症にかかってしまった本人なんですよ。だからこそ勝手な自己犠牲で一緒に苦しんでも、誰の幸せにもならないし、介護をしていると、とにかく疲弊して、視野がものすごく狭くなるんです。

それが最悪の場合、介護殺人や介護心中に繋がってしまうんじゃないかと思うので、とにかく行政や然るべき機関にSOSを出して、よけいな感情論や根性論は捨てたほうがいいと思っています。

――行政に相談をすることは、介護の第一歩とも言えるかもしれませんね。

カマたく 行政は優しくないので、アウトリーチ（専門機関や関係機関が、支援を必要とする人に対して自ら積極的に出向いて働きかけ、サービスや情報を届けること）をあまりしてくれないんですよ。

だから自分からガンガン「これはどうなんですか」というのを聞いていかないと、教えてくれないんです。

今の時代、ネットでもある程度調べられるので「こういうものがあるんだ」という情報を見つけたら、「この支援は受けられますか」という風に、具体的に状況を説明して聞くことが大事ですよね。

せっかく税金を払っているんだから、ちょっと厚かましいくらい助けを求めたっていいと思います。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

（吉川 ばんび）