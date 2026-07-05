高市首相が強行する旧宮家の養子案。首相の側近からは信じ難い放言も飛び出した。このまま議論を推し進めるつもりなのか。そんな中、天皇は欧州で女性皇太子と連続で面会しておられた。そして、皇室典範改正にも――。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「たゆまぬご努力で象徴としての権威を保たれておられます」かつてナポレオン家の別荘だったアムステルダム王宮。6月17日、オランダ海上帝国の黄金時代の富と権力を象徴す