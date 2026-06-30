俳優の青木崇高（46）が30日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。仲の良い芸能人を明かした。仲の良い芸能人を聞かれると、「ムロさんとか」と、俳優のムロツヨシの名前を挙げた。「パッと連絡して。朝とかに。サウナパッと行って、お昼食べて解散とか」と明かした。お笑いコンビ「東京ホテイソン」のたけるが「どういったお話をされるんですか？俳優談義とか？」