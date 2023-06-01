◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦した。MF中村敬斗（Sランス）が先発出場。通常通り、短い靴下で試合に臨んだ。中村は先発出場したスウェーデン戦で、エルサルバドル人主審から靴下の短さを注意された。はさみで靴下に切り込みを入れて膝付近まで上げてプレー