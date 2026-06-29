◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦した。MF中村敬斗（Sランス）が先発出場。通常通り、短い靴下で試合に臨んだ。

中村は先発出場したスウェーデン戦で、エルサルバドル人主審から靴下の短さを注意された。はさみで靴下に切り込みを入れて膝付近まで上げてプレーしたが、再度注意されて履き替えを命じられた。

中村は脚がつりやすい体質で、ふくらはぎの圧迫感を嫌って短い靴下を着用している。「僕としては何年も悩んで、そこ（短いスタイル）にたどり着いたっていうのがあって」と改めて経緯を説明。「すねあても、皆さんが想像してるよりもしっかりした物をつけているので、審判チェックの時に引っかかったことはなかった」とも明かした。

しかしながら、スウェーデン戦では前半から何度か主審に注意されていたいう。これまでにない事態に戸惑ったとし、「集中が削がれてしまった」と本音も吐露していた。