横浜市の住宅に侵入したとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。警察は神奈川県内の住宅や空き家などを狙う、およそ150件の住居侵入や盗みに関わっているとみて調べています。【映像】犯行に使われた用具の数々（実際の様子）ベトナム国籍のチャン・ヴァン・ドゥック容疑者（33）は先月、横浜市の女性（90）の家に鍵がかかっていない玄関から侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、チャン容疑者は窓ガラスを