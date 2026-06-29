6月29日午後、新潟市西区の浜で男子高校生3人が溺れていると通報があり、このうち2人が自力で救助されましたが、1人が行方不明となっています。 6月29日午後3時前、新潟市西区上新栄町地内の浜で「男子高校生3名が沖合で溺れている」と目撃者から警察に通報がありました。 現場は沖合約50メートルの地点で、男子高校生3人のうち2人は自力で救助されましたが、1人が行方不明になっています。午後3時すぎから警察と消防など