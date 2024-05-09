栃木・那須で2遺体発見
『栃木・那須で2遺体発見』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年6月28日
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那須遺体遺棄、関係者が長女について証言「繰り返される逮捕に驚いていた」
関係者は、夫婦の長女は内縁の夫らの逮捕に驚いているようだったと証言
集英社オンライン
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那須殺害事件で140人いた従業員のうち100人は辞めました…従業員が答える
夫婦の会社の新社長となった長女の逮捕を受け、ある店舗関係者がコメント
集英社オンライン
2024年6月27日
2024年6月16日
2024年6月14日
2024年6月13日
2024年5月21日
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栃木の夫婦遺体事件 殺人容疑で再逮捕の元俳優「車庫には入っていない」
このうち韓国籍の男は、調べに対し「怖くなって引き受けた」と供述
読売新聞オンライン
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那須2人殺害巡り再逮捕された元俳優 高校卒業前に窃盗容疑でトラブルか
殺人容疑で再逮捕された元俳優は、過去に窃盗容疑で逮捕されていたそう
集英社オンライン
2024年5月16日
2024年5月14日
2024年5月13日
2024年5月12日
2024年5月11日
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那須2人殺害事件の主犯か…「内縁夫」の母親が取材に応じる
主犯格とみられる長女の「内縁夫」の母親を、記者が訪ねたとのこと
集英社オンライン
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栃木の夫婦遺体 殺人容疑で再逮捕された男「殺して燃やせと指示された」
このうち「仲介役」とみられる25歳男が、殺人容疑で再逮捕された
共同通信
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那須焼死体・元俳優が見せていた異変「昔の明るさは消え失せていました」
1月の成人式では終始無表情で「昔の明るさは消え失せていました」と同級生
デイリー新潮