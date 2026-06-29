「野球は9回から」と言われるように、ゴルフも「残り3ホール」の気持ちの持ち方が非常に難しいスポーツです。 良いスコアで終盤を迎えると、ついスコアを計算してしまい、プレッシャーから自滅してしまうゴルファーは少なくありません。 今回は、『ゴルフは気持ち』第13話「残り3ホールの闘い」の中から、終盤のメンタルコントロール術について解説します。 なぜ残り3ホールで崩