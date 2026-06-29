ゴルフは「残り3ホール」からが本番？終盤のメンタル崩壊を防ぐマインドセット

「野球は9回から」と言われるように、ゴルフも「残り3ホール」の気持ちの持ち方が非常に難しいスポーツです。

良いスコアで終盤を迎えると、ついスコアを計算してしまい、プレッシャーから自滅してしまうゴルファーは少なくありません。

今回は、『ゴルフは気持ち』第13話「残り3ホールの闘い」の中から、終盤のメンタルコントロール術について解説します。

なぜ残り3ホールで崩れてしまうのか？

好スコアが目前に迫ると、「打つことより打数の計算ばかりが頭にある」状態に陥りがちです。

「このホールをボギーで上がればベストスコアだ」とまだ闘ってもいないのに結果を先取りして考えると、気持ちに動揺が生じ、普段の自然なスイングができなくなってしまいます。

「雑音」をシャットアウトする思考法

終盤のプレッシャーに打ち勝つためには、頭の中の「雑音」を消し去る必要があります。

過去の良いスコアが出た時を振り返ってみると、スコアのことはあまり考えず、1打1打に集中していたはずです。

「ティショットでいかにフェアウェイをとらえるか」など、目の前のプレーに没頭することが、結果として良いスコアを生み出します。

実践したい「3つのルール」

ラウンド終盤で心が揺れそうになったら、以下の3つを実践してみてください。

スコアの皮算用をやめる

「あと◯打で上がれば…」という計算は一切やめましょう。

過去のミスを振り返らない

終わったホールの結果は変えられません。

常に「次のホール」に目を向けましょう。

他人の言葉に惑わされない

同伴者からの「あと2ホールボギーで100切りだね」といった何気ない言葉にも、心を乱されないように注意が必要です。

まとめ

「スコアがいいときにスコアカードを見たい気持ちはわかる」ものの、闘いはまだ終わっていません。

これから先何が起こるか分からないという緊張感を保ち、最後まで目の前の1打に集中し抜きましょう。