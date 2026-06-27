【関東甲信地方】警報級の大雨となる地域が拡大する可能性 本州付近に前線が停滞し、活動が活発になっています。 前線や台風の影響により降り始めからの降水量が多くなり、警報級の大雨となっている所があります。今後、台風本体の雨雲の影響により更に総降水量が多くなるでしょう。 「熱帯低気圧」が２８日（日）にも発生する見込みです。心配される進路やシミュレーション予想などは、 ▶にまとめてありま