【その他の画像・動画等を元記事で観る】俳優・声優として活躍する正木郁の音楽プロジェクト・Kaoru Masakiが、初のワンマンライブとなるKaoru Masaki 1st Live「Inversion」の開催を発表した。Kaoru Masakiは、俳優としての活動とは異なる表現の場として始動した音楽プロジェクト。2025年より配信シングルのリリースを重ね、独自のアーティスト性を追求してきた。さらに今回、ライブ開催の発表とあわせて、6月24日配信の新曲「SHO