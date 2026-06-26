俳優・声優として活躍する正木郁の音楽プロジェクト・Kaoru Masaki、初のワンマンライブ「Inversion」開催決定！決意を込めた新曲「SHOUT」も配信リリース！

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俳優・声優として活躍する正木郁の音楽プロジェクト・Kaoru Masakiが、初のワンマンライブとなるKaoru Masaki 1st Live「Inversion」の開催を発表した。

Kaoru Masakiは、俳優としての活動とは異なる表現の場として始動した音楽プロジェクト。2025年より配信シングルのリリースを重ね、独自のアーティスト性を追求してきた。

さらに今回、ライブ開催の発表とあわせて、6月24日配信の新曲「SHOUT」の情報も解禁された。

「SHOUT」は、“不可能なんて言わせない”をテーマに制作されたエネルギッシュな一曲。不安や劣等感さえも力に変え、自分自身を信じて前へ進もうとする想いを、力強いラップと熱量あふれるサウンドに乗せて表現している。初のワンマンライブ開催という新たな挑戦を目前に控えたKaoru Masakiの決意と覚悟が込められた楽曲となっている。

●ライブ情報

1st Live「Inversion」

2026年10月18日(日)

会場：四ツ谷LOTUS

OPEN 11:30 / START 12:00

前売り：\4,000(税込/整理番号付き)

公式HP

https://euclidgroup.jp/contents/1085198

●リリース情報

「SHOUT」

配信中



配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/A00220259

関連リンク

Kaoru Masakiオフィシャルサイト

https://euclidgroup.jp/kaoru-masaki